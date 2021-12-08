Евгений Шулепов отказался голосовать за принятие закона о QR-кодах

08.12.2021 [Общество]

Евгений Шулепов отказался голосовать за проект закона о QR-кодах. Об этом экс-депутат Госдумы, а сейчас действующий депутат вологодского ЗСО написал в соцсетях.

О своем отношении к этому законопроекту Шулепов высказался на прошлой неделе. Тогда депутат рассказал, что против введения QR — кодов. По его мнению, ограничения, связанные с введением закона, нарушают ряд статей действующей Конституции РФ, а также некоторые Федеральные законы, в частности, «Закон о защите персональных данных» и «Закон о врачебной тайне».

После публикации в его онлайн — приемную и в соцсети поступило огромное количество обращений от вологжан, не согласных с введением QR-кодов.

Как посчитал депутат, такие антагонистические противоречия могут привести к опасным последствиям.

«Страна и без этого находится в сложнейших условиях, как внешних, так и внутренних, — пояснил свою позицию накануне вечером Шулепов. — В Вологде прошёл круглый стол по законопроекту о введении QR-кодов. Большинство участников законопроект поддержали. Решение по существу принято. Поэтому в голосовании принимать участие я не буду».

В среду, 8 декабря депутат отправился в Москву, где работает в попечительском фонде премии Христофора Леденцова.

Как сообщал NewsVo, сегодня перед сессией ЗСО, у здания Заксобрания области собрались активисты, протестующие против принятия законопроекта о QR - кодах.  Голосование за проект закона проходит сегодня в вологодском ЗСО. 

  

Тэги: закон, QR - коды

ТОП НЕДЕЛИ

Появились еще два варианта размещения Флотского моста
«Ни о принудительной вакцинации, ни об увольнениях речи нет» – Виталий Тушинов по поводу отстранения от работы непривитых сотрудников
Вологодскую область после морозов завалит снегом
В Вологодском районе в результате поджога дома погибла молодая женщина
В Вологде арестован мужчина, который убил знакомую и сжег тело в загородном доме
В Вологде более чем на сутки перекроют воду
Вологодский областной суд признал Нодара Джинчвелашвили «вором в законе»
В северных районах Вологодской области обещают морозы до -30 градусов
Плата в общественном транспорте Вологды с 1 января повысится до 32 рублей
Вологжанину предъявили обвинение в убийстве четырех человек

Похожие новости

Госдума окончательно разрешила полицейским вскрывать автомобили

Соответствующий закон принят в Госдуме в среду, 8 декабря

776
0

СПЧ и Союз журналистов предлагают смягчить закон об иноагентах

Поправки к закону переданы в Госдуму

1069
0

Ужесточаются штрафы за нарушение правил дорожного движения

Минюст подготовил новые «водительские» статьи в проекте КоАП

1755
0

Госдума в первом чтении обнулила выборность губернаторов

Закон о региональной власти прошел первое чтение в нижней палате парламента

1920
0

Запрет на госзакупки импортных интегральных микросхем и ноутбуков введён в России

Также власти ввели правило «второй лишний» для остальной электроники и электронной медтехники

993
0

Российский стендап-комик Идрак Мирзализаде вышел на свободу после 10 суток ареста

Поводом для возбуждения дела стала шутка о сложностях аренды квартир в России 

1774
0

В Вологодской области ограничат торговлю алкоголем в общепитах, расположенных в жилых домах

Заведениям, площадь торгового зала в которых менее 100 квадратных метров (город) и 20 квадратных метров (село), запретят продавать спиртное

3364
4

C Youtube удалили видео задержания мужчины на рынке Череповца, а из соцсети ВКонтакте - страницы полицейских

В Череповце следователи заинтересовались видео, на котором полицейские грубо задерживают мужчину на рынке. Выяснилось, что он лейтенант запаса из Волгограда

7377
5

В интернете появилось видео, как на рынке Череповца полицейские грубо задержали покупателя

Мужчину насильно увели в пункт полиции. Там его обыскали, заломали руки и надели наручники

11562
2

Вологодские волонтёры будут бороться с наркоманией

  Областные депутаты внесли соответствующие изменения в закон о добровольчестве

1976
3

Ушедшим досрочно губернаторам хотят запретить выдвигаться на выборы

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий губернаторам, ушедшим досрочно в отставку по собственному желанию, вновь выдвигаться на пост главы того же региона. Автором инициативы выступил депутат от фракции "Справедливая Россия" Михаил Сердюк

3355
4

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

С череповецкого предпринимателя взыскали 40 тысяч рублей за продажу контрафактного набора игрушек «Три кота»
Госдума окончательно разрешила полицейским вскрывать автомобили
Сборная Вологодской области по волейболу вышла в финал первенства России
Евгений Шулепов отказался голосовать за принятие закона о QR-кодах
Журналист Леонид Парфенов и актер Никита Кукушкин открыли в Вологде благотворительное мобильное приложение
В Череповце задержали двух женщин, которые делали закладки с наркотиками
Заболеваемость коронавирусом падает, смертность остается на высоком уровне
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

5385
0
08.12.2021 [БлогоVO]

Все наглядно про ближайшее отключение воды здесь

501
0
08.12.2021 [Обзор Прессы]

Во славу Отечества: пионеры Русской Америки

156
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика