Евгений Шулепов отказался голосовать за принятие закона о QR-кодах

Евгений Шулепов отказался голосовать за проект закона о QR-кодах. Об этом экс-депутат Госдумы, а сейчас действующий депутат вологодского ЗСО написал в соцсетях.

О своем отношении к этому законопроекту Шулепов высказался на прошлой неделе. Тогда депутат рассказал, что против введения QR — кодов. По его мнению, ограничения, связанные с введением закона, нарушают ряд статей действующей Конституции РФ, а также некоторые Федеральные законы, в частности, «Закон о защите персональных данных» и «Закон о врачебной тайне».

После публикации в его онлайн — приемную и в соцсети поступило огромное количество обращений от вологжан, не согласных с введением QR-кодов.

Как посчитал депутат, такие антагонистические противоречия могут привести к опасным последствиям.

«Страна и без этого находится в сложнейших условиях, как внешних, так и внутренних, — пояснил свою позицию накануне вечером Шулепов. — В Вологде прошёл круглый стол по законопроекту о введении QR-кодов. Большинство участников законопроект поддержали. Решение по существу принято. Поэтому в голосовании принимать участие я не буду».

В среду, 8 декабря депутат отправился в Москву, где работает в попечительском фонде премии Христофора Леденцова.

Как сообщал NewsVo, сегодня перед сессией ЗСО, у здания Заксобрания области собрались активисты, протестующие против принятия законопроекта о QR - кодах. Голосование за проект закона проходит сегодня в вологодском ЗСО.