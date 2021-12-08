Выставка авторских кукол Ирины Королевой открылась в Вологодском музее-заповеднике

Выставка авторский кукол Ирины Королевой «Зимние сказки» открылась в художественном отделе Вологодского музея-заповедника. В экспозиции представлена 21 работа мастера.

– Каждая кукла мастера – удивительный, сложный образ со множеством мельчайших деталей, оригинальной пластикой и яркой энергетикой. Этим образом хочется любоваться очень долго, – говорится в анонсе мероприятия.

Ирина Борисовна Королева – вологодский мастер-кукольник. По профессии она – врач-хирург, но уже более тринадцати лет увлекается изготовлением кукол.

– Из множества техник и материалов Ирина выбрала для себя запекаемый пластик. Сначала Ирина сама осваивала технологию, тонкости процесса, особенности работы с материалом, а затем училась у Марины Прибельской, замечательного педагога и автора многих прекрасных кукол. С тех пор Ирина Борисовна создала уже более ста кукол, которые активно участвуют в различных выставочных проектах и востребованы покупателями, – рассказывают сотрудники музея.

Посетить выставку можно до 13 февраля в художественном отделе музея-заповедника на территории вологодского кремля с 10:00 до 17: 30 (кассы до 17:00). Выходные дни: понедельник, вторник.

Возрастных ограничений нет. Напоминаем, что посещение культурных мероприятий на территории Вологодской области возможно только при наличии QR-кода.

