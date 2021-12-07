27 катков планируют залить этой зимой в Вологде на стадионах, во дворах и на пришкольных территориях. 19 из этих катков будут бесплатными со свободным доступом.

Как сообщает пресс-служба Администрации города Вологды, заливка катков уже началась:

– Уже готова площадка на Беляева, 13 б и у школы №33, идут работы по заливке корта на улице Горького, 81, у школы №25 в микрорайоне Лукьяново, на стадионе «Динамо». Всего в городе планируется сформировать 27 ледовых площадок.

Под ледовые площадки в этом году будут использованы как ранее существовавшие корты, так и построенные в этом году дворовые и пришкольные ФОКОТы.

Напомним, что ФОКОТ – это комплекс спортивных площадок круглогодичного функционирования.

– Большая часть площадок будут бесплатными за исключением катков на стадионах и в Ледовом дворце, а также катков на нескольких открытых площадках, где платные катания будут только в определенные часы, остальное время катками можно пользоваться бесплатно. Были некоторые сомнения по заливке катков у ряда школ, поскольку рядом есть другие ледовые площадки. Но проведенные ТОСами опросы показали – жители хотят видеть площадки для катания на коньках на пришкольных территориях. Заливку катков планируется провести в течение декабря, если позволит погода. Для формирования ледового покрытия необходим слой снега не менее 7 -10 см и устойчивые минусовые температуры, – говорит мэр Вологды Сергей Воропанов.

Таким образом залиты будут все ФОКОТы за исключением площадки у школы №16. Руководство учебного заведения попросило оставить снежное покрытие для лыжной подготовки на уроках физкультуры.

Сообщается также, что содержанием катков на дворовых территориях будет заниматься физкультурно-спортивный центр города Вологды, а на пришкольных площадках – соответствующие учебные заведения.

Адреса и графики работы катков в Вологде:

1. ФОКОТ, 1 мкр. ГПЗ-23, д. 20. Стоимость: бесплатно. График работы: свободный доступ.

2. ФОКОТ, ул. Новгородская, д. 37. Стоимость: бесплатно. График работы: свободный доступ.

3. ФОКОТ, ул. Псковская, д. 9. Стоимость: бесплатно. График работы: свободный доступ.

4. ФОКОТ, Прилуки, ул. Сокольская, д. 8. Стоимость: бесплатно. График работы: свободный доступ.

5. ФОКОТ, Молочное, ул. Шмидта, д.3. Стоимость: бесплатно. График работы: свободный доступ.

6. Хоккейный корт, ул. Гоголя, д. 101. Стоимость: бесплатно. График работы: свободный доступ.

7. Хоккейный корт, ул. Горького д. 81. Стоимость: дети – 50 рублей, взрослые - 100 рублей.

Среда и пятница: 15.30 – 17.00 бесплатно, 18.00 – 20.00 платно.

Суббота: 14.00 – 18.00 платно.

Воскресенье: 12.00 – 17.00 платно.

8. Хоккейный корт, ул. Залинейная, д. 26 «б». Стоимость: дети – 50 рублей, взрослые - 100 рублей.

Понедельник - пятница: 13.30 – 15.00 бесплатно.

Суббота: 8.30 -10.00 бесплатно, 14.00 – 20.00 платно.

Воскресенье: 8.30 -10.00 бесплатно, 12.00 – 20.00 платно.

9. Хоккейный корт, ул. Костромская, д. 6. Стоимость: бесплатно. График работы: свободный доступ.

10. Хоккейный корт, ул. Разина, д. 15. Стоимость: бесплатно. График работы: свободный доступ.

11. Хоккейный корт, Тепличный мкр., д. 13. Стоимость: бесплатно. График работы: свободный доступ.

12. Хоккейный корт, ул. Беляева, д. 13 «б». Стоимость: дети-сироты – бесплатно; многодетные семьи, ветераны, инвалиды - 60 рублей; школьники и студенты – 100 рублей; взрослые - 120 рублей.

Вторник и четверг: 15.00 – 16.00 бесплатно.

Суббота и воскресенье: 14.00 – 19.00 платно.

13. Ледовая арена, ул. Пугачева, д. 44. Стоимость одного часа: дети – 150 рублей, взрослые - 200 рублей. По графику.

14. Открытая конькобежная дорожка с искусственным льдом, ст. «Локомотив», ул. Молодежная, 26. Стоимость билетов: дети – 100 рублей, 1 сопровождающий (без коньков) – бесплатно, взрослые - 200 рублей. По графику.

15. Хоккейный корт, ст. «Локомотив», ул. Молодежная, 26. Стоимость: бесплатно. График работы: свободный доступ.

16. Каток на стадионе «Динамо», ул. Пушкинская, 43. Стоимость билетов: дети до 7 лет – бесплатно, 1 сопровождающий детей до 7 лет (без коньков) – бесплатно, воспитанники детских домов – бесплатно, многодетные семьи – 100 рублей (пятница бесплатно), обладатели карты «Забота» - 100 рублей, дети до 14 лет – 150 рублей (сопровождающий без коньков – 100 рублей), взрослые - 200 рублей (по средам 150 рублей).

Среда 17.00 – 21.00,

Пятница 17.00 – 21.00,

Суббота 14.00 – 21.00,

Воскресенье 12.00 – 21.00.

17. Каток в парке «Ветеранов труда». Платно. По графику.

18. Хоккейный корт у шк. №6, ул. Емельянова, д. 7 (село Молочное). Стоимость: бесплатно. График работы: свободный доступ.

19. ФОКОТ у шк. №7, ул. Беляева, д. 13. Стоимость: бесплатно. График работы: свободный доступ.

20. ФОКОТ у шк. №12, ул. Северная, д. 6 «а». Стоимость: бесплатно. График работы: свободный доступ.

21. Хоккейный корт у шк. №14, ул. Дальняя, д. 32 «а». Стоимость: бесплатно График работы: свободный доступ.

22. ФОКОТ у шк. №17, ул. Горького, д. 115. Стоимость: бесплатно. График работы: свободный доступ.

23. ФОКОТ у шк. №19, ул. Пионерская, д. 20. Стоимость: бесплатно. График работы: свободный доступ.

24. Хоккейный корт у шк. №25, ул. Вологодская, д. 6 «а». Стоимость: бесплатно. График работы: свободный доступ.

25. Хоккейный корт у шк. №33, Окружное шоссе, д. 23 «а». Стоимость: бесплатно. График работы: свободный доступ.

26. ФОКОТ у шк. № 36, ул. Пригородная, д. 14. Стоимость: бесплатно. График работы: свободный доступ.

27. ФОКОТ у шк. №37, ул. Архангельская, д. 11 «б». Стоимость: бесплатно. График работы: свободный доступ.

