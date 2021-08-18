ФОКОТы, которые строятся у школ в Вологде, должны быть сданы к 1 сентября

Председатель Законодательного собрания Вологодской области, лидер фракции «Единая Россия» 18 августа проверил ход строительства физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в областной столице.

«Изначально в Вологде планировалось строительство четырех ФОКОТов, но на встрече с первичными отделениями было предложено увеличить их количество, потому что потребность в спортивных объектах очень большая. Было принято решение о строительстве 12 таких сооружений. Оно было поддержано на форуме „Единой России“, а потом и на Градостроительном совете при губернаторе. Сразу же началась работа. По большинству комплексов срок окончания строительства — 31 августа. Остается совсем немного времени до нового учебного года, и поэтому мы решили проверить, как продвигаются работы», — обозначил причину встречи с местными жителями, активистами, представителями ТОСов и подрядных организаций Луценко.

Один из комплексов за 10 млн рублей строится у школы № 7 по улице Беляева. Сейчас идут работы по асфальтированию корта, подведено электричество под освещение, готова площадка для сдачи норм ГТО. Поставка оборудования ожидается в 20-х числах августа.

«Все жители района интересуются, успеют ли строители закончить к 1 сентября? ФОКОТ ждут не только родители школьников, но и другие жители микрорайона, которые хотят заниматься спортом. У нас не возникает сомнений, что работы будут выполнены качественно и в срок, никаких замечаний к подрядчику пока нет», — рассказал заместитель председателя Законодательного Собрания области, член фракции «Единая Россия» Роман Заварин. «Замечаний у руководства школы нет, мы очень рады, что у нас появится ФОКОТ, и дети смогут заниматься на хорошей спортивной площадке. Конечно же, этот комплекс будет доступен для всех вологжан. Тем более что местные жители и так всегда занимались на нашем стадионе», — отметила и. о. директора школы № 7 г. Вологды Татьяна Андриянова.

Строят ФОКОТ и рядом с 12-ой школой на улице Северной. Здесь подрядчик уже подготовил площадку для ГТО и сейчас устанавливает на ней оборудование. Проверяющие обнаружили некоторые недостатки на асфальтовом покрытии.

«Одна из проблем – это водоотведение. Когда только готовили основание корта под асфальт, мы сразу спрашивали про уровни и направление отвода воды. Попросили сделать оканавливание, и подрядчик нас услышал, - отметил депутат Вологодской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Максим Выдров. – Кроме того, мы сразу же отметили провал асфальта, была сделана разметка, какие зоны необходимо менять для того чтобы вода не стояла».

Активисты отмечают, что такая же проблема возникла и на других участках, в частности, на беговой дорожке. В итоге строителям пришлось делать дополнительный дренаж. Луценко высказал замечания относительно качества укладки асфальта на стадионе, обратил внимание на участки, где подрядчику следует еще раз перепроверить свою работу.

«Здесь подрядчик стартовал рано, но были замечания по качеству работ. Благодаря тому, что представители ТОСа и депутаты «Единой России» контролируют объект в ежедневном режиме, удалось вовремя указать на недоработки. Сейчас здесь высокая степень готовности, - отметил мэр Вологды Сергей Воропанов. - Стадион у школы №12 – это тот случай, когда мы совмещаем несколько проектов. Первый – это ФОКОТ, второй – «Народный бюджет ТОС». Жители решили привести в порядок весь стадион около учебного заведения. Сомнений нет, что уже 1 сентября дети смогут заниматься на обновленном стадионе. Позднее будет составлен график занятий, чтобы и местные жители также могли посещать этот спортивный объект».

Возле школы №17 на Горького работы в активной фазе. Здесь подрядчик на несколько дней отстает от графика. Из-за прошедшего в Вологде ливня он не успел вовремя приступить к асфальтированию площадки. Площадка под ГТО полностью готова, осталось только установить малые архитектурные формы, которые пришли вчера вечером. Освещение также готово на 100%, асфальтирование должны закончить 19 августа.

ФОКОТ - это хоккейный корт, многофункциональная площадка с резиновым покрытием для игр в мини-футбол, гандбол, баскетбол и волейбол, место для прыжков в длину, площадка ГТО - шведская стенка, брусья для отжимания, турники, скамья и упор для пресса, а также мишень для метания. Из 12 комплексов, которые в этом году построят в Вологде, семь находятся у школ. Это школы №№ 7,12,16,17,19,36 и 37. Остальные будут располагаться по адресам: ул. Псковская, 9, ул. Сокольская, 8, ул. Новгородская, 37, 1-й мкр ГПЗ-23, д. 20 и ул. Шмидта, 1 в с. Молочное.