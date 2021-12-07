Директор «Вологодского комбината хлебопродуктов» наказан за гибель пожилой женщины

07.12.2021 [Происшествия]

В Вологде к ограничению свободы приговорен директор ООО «Вологодский комбинат хлебопродуктов». Суд признал его виновным в причинении смерти по неосторожности.

По версии обвинения, в ноябре прошлого года обрушился пролет забора, ограждающий территорию комбината на улице Элеваторной. В это время около забора проходила пожилая вологжанка, которую придавило обломками конструкции. В результате происшествия женщина погибла.

Суд установил, что обвиняемый являлся директором «Вологодского комбината хлебопродуктов» и знал, что забор, ограждающий территорию предприятия, находится в неудовлетворительном состоянии.  

«Проявив преступную небрежность, не предвидя возможности наступления последствий в виде его обрушения и причинения вреда здоровью людей, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должен был и мог это предвидеть, забор надлежащим образом не содержал, текущий и капитальный ремонт не произвел, не поручил его производство подчиненным сотрудникам», — рассказали сотрудники городской прокуратуры, которые поддержали обвинение в суде.

Хотя сам обвиняемый вину не признал, тем не менее принес извинения родным погибшей и выплатил компенсацию морального вреда.

Суд признал его виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорил к 1,5 годам ограничения свободы.

Приговор в законную силу не вступил.  

Тэги: смерть по неосторожности, забор

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