В Вологде арендатор участка, забором с которого пришибло пенсионерку, предстанет перед судом

В Вологде руководителя фирмы будут судить за причинение смерти по неосторожности. Мужчина обвиняется в том, что с марта по ноябрь 2020 года, являясь арендатором участка на улице Элеваторной, надлежащим образом не содержал забор на нем.

Следователи полагают, что подсудимый знал о том, что забор находится в неудовлетворительном состоянии, что ему требуется ремонт, но работы не организовал.

— Проявленная директором Общества преступная небрежность повлекла за собой обрушение в ноябре 2020 года пролета указанного забора, а также его падение на проходившую мимо пожилую местную жительницу и причинение последней травмы, повлекшей, несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь, наступление смерти, — сообщает прокуратура Вологды.

Материалы уголовного дела переданы в суд. Вологжанину грозит до двух лет лишения свободы.