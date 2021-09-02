В Вологде арендатор участка, забором с которого пришибло пенсионерку, предстанет перед судом

02.09.2021 [Происшествия]

В Вологде руководителя фирмы будут судить за причинение смерти по неосторожности. Мужчина обвиняется в том, что с марта по ноябрь 2020 года, являясь арендатором участка на улице Элеваторной, надлежащим образом не содержал забор на нем. 

Следователи полагают, что подсудимый знал о том, что забор находится в неудовлетворительном состоянии, что ему требуется ремонт, но работы не организовал. 

— Проявленная директором Общества преступная небрежность повлекла за собой обрушение в ноябре 2020 года пролета указанного забора, а также его падение на проходившую мимо пожилую местную жительницу и причинение последней травмы, повлекшей, несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь, наступление смерти, — сообщает прокуратура Вологды. 

Материалы уголовного дела переданы в суд. Вологжанину грозит до двух лет лишения свободы. 

Тэги: смерть по неосторожности, суды

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