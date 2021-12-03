В Санкт-Петербурге умерла актриса Нина Ургант

03.12.2021 [Общество]

В Санкт-Петербурге умерла народная артистка РСФСР Нина Ургант, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы Александринского театра, где служила актриса.

Нине Ургант было 92 года. Она знакома зрителям по ролям в фильмах «Укротительница тигров» и «Белорусский вокзал». Последней её работой в кино стала роль Ошкинчихи в фильме «Азиат».

Среди наград актрисы: специальный приз Венецианского кинофестиваля за роль в фильме «Вступление», орден за заслуги перед отечеством IV степени, а также театральные премии «Золотой софит» и «Золотая маска».

По данным РБК, Ургант трижды была замужем: за заслуженным артистом РСФСР Львом Милиндером, за заслуженным артистом РСФСР Геннадием Воропаевым и за заслуженным деятелем искусств России Кириллом Ласкари. Сын актрисы — российский актер Андрей Ургант, внук — телеведущий, актер и музыкант Иван Ургант.

Тэги: актеры
фото ТАСС

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