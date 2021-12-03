Вологжане, привитые за рубежом, не смогут получить QR-код на портале Госуслуг

03.12.2021 [Общество]

Вологжане, привитые за рубежом, а также иностранные граждане не смогут получить QR-код вакцинированного на портале госуслуг. По словам заместителя руководителя областного оперштаба по нераспространению коронавирусной инфекции Алексея Плотникова, это связано с тем, что данные о вакцинации в других странах не заносятся в федеральный регистр вакцинированных. При этом жители области и иностранцы могут использовать сведения о вакцинации с нотариально заверенным переводом на русский язык, - сообщает Центр управления регионом.

Также, по словам Плотникова, на сегодня в Вологодской области сделали прививку 516 тысяч человек. Как заявил замначальника операштаба, более половины взрослого населения в регионе привито от коронавируса. Коллективный иммунитет составляет более 50%, но этого недостаточно для снижения скорости распространения инфекции.

«Сейчас мы наблюдаем прямое соотношение между темпами вакцинации и уровнем заболеваемости. Чем больше вологжан прививаются от коронавирусной инфекции, тем меньше становится заболевших, а также снижается количество пациентов моногоспиталей, уменьшается доля тяжелобольных среди госпитализированных», – рассказал Алексей Плотников.

Как ранее сообщало NewsVo, за прошлую неделю коллективный иммунитет в Вологодской области повысился на 1,3%.  

Тэги: QR-коды, иммунитет, коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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