За неделю коллективный иммунитет в Вологодской области увеличился на 1,3%

26.11.2021 [Общество]

Сайт стопкоровирус.рф обновил данные по коллективному иммунитету в России. В ряде регионов он уже превысил показатель в 70%. Речь идет о Москве и области, Чукотке, Тыве, Севастополе и Карелии. При этом в 13 регионах ситуация с коронавирусом за неделю ухудшилась, приводит данные вице-премьера Татьяны Голиковой РБК.

В целом по России коллективный иммунитет составляет 51,8%. За неделю он подтянулся на 1,6 процентных пункта.

Вологодская область по-прежнему отстает от общероссийских показателей. На прошлой неделе стопкоронавирус.рф сообщал о 49,7% полностью привитых вологжан. По данным на 26 ноября, показатель составил 51%.

В начале ноября Голикова говорила, что правительство добивается показателя 80%, но в идеале, как советуют эксперты, его нужно довести до 95%.

Тэги: коронавирус, иммунитет
Сюжет: Пандемия коронавируса

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