Почему Василий Белов невзлюбил Варлама Шаламова? Почему Шаламов не ладил со многими вологодскими писателями? На эти вопросы журналист и шаламовед Валерий Есипов ответил профессору Вологодского государственного университета Людмиле Егоровой в интервью, опубликованном в журнале Вестник ВоГУ.

Валерий Есипов рассказал, что в начале 1990-х годов ему в руки попала книга, в которой впервые была опубликована «Четвертая Вологда» Шаламова.

– Тот человек, который мне ее дал почитать (журналист-книголюб), сказал, что эту книгу привез из Парижа Белов, и она сейчас ходит по рукам среди вологодских писателей (журналист получил ее на время от писателя В.Л. Ширикова, редактировавшего тогда газету «Эхо»). Я уже знал «Четвертую Вологду» по первой отечественной публикации в журнале «Наше наследие» в 1988 году, но любопытно было взглянуть на парижское издание, – говорит Валерий Есипов.

Журналист очень удивился, когда увидел, что текст «Четвертой Вологды» на полях буквально испещрен негодующими пометками. Большая часть пометок касалась известных критических отзывов Шаламова о крестьянстве:

– «Революция вошла в село решительной походкой, удовлетворяя прежде всего деревенскую страсть к стяжательству»; «не пойте мне о народе.»; «где ты черпал эту силу, русский мужичок» (цитата из стихотворения И. Никитина). Такого рода места, включая отрицательные отзывы Шаламова об антисемитизме, были сопровождены на полях фразами с тремя восклицательными знаками: «русофоб!!!», «как ненавидит Россию!!!», «Чаадаев!!!» и прочими. Как мне объяснил временный владелец книги, эти пометы делал сам В.И. Белов.

По мнению Валерия Васильевича, эти негодующие оценки текста Шаламова отражали тогдашние, времен «перестройки», умонастроения Василия Белова.

– И это было неудивительно, так как автор «Привычного дела» и «Канунов» всегда защищал русское крестьянство, а со временем стал агрессивным антизападником и сторонником теории «жидомасонского заговора» против России. Полагаю, парижское издание с его пометами нужно найти: это важный исторический документ, зафиксировавший первую и крайне пристрастную реакцию на «Четвертую Вологду» и на Шаламова в целом в его родном городе в эпоху бурных перемен общественного сознания.

Как отмечает Валерий Есипов, к счастью, подобное отношение к Шаламову было характерно не для всех вологодских писателей. Подробнее об отношениях Варлама Шаламова с местными писателями можно прочитать в материале по ссылке.

