Областной суд огласил приговор в отношении четырех криминальных авторитетов

Вологодский областной суд вынес приговор в отношении криминальных авторитетов Алексея Антипенко, Валентина Журкина, Ираклия Кодуа и Игоря Синицина. Все они признаны виновными по статье 210.1 УК — «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

Как было установлено в суде, Игорь Синицын являлся смотрящим за Череповцом и «держателем воровского общака», Ираклий Кодуа — смотрящим за Вологдой, Валентин Журкин — смотрящим за Великим Устюгом и Котласом Архангельской области. Алексей Антипенко, который находился в исправительной колонии № 12 Шексны, был назначен смотрящим за осужденными, которые отбывали срок в этой колонии, - сообщает объединенная пресс - служба судов области.

Все четверо были расставлены на свои «посты» вором в законе Нодаром Джинчвелашвили, решение по которому было вынесено накануне в областном суде. Джинчвелашвили, напомним, также был признан виновным по этой же статье, однако уголовное дело по нему прекратили в связи со смертью.

По решению суда Валентин Журкин приговорен к 8,5 годам особого режима, Алексей Антипенко проведет в колонии особого режима ближайшие 8 лет и 3 месяца. Игорю Синицину и Ираклию Кодуа назначено наказание в виде 8 лет колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.