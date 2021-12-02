Вологодский областной суд признал Нодара Джинчвелашвили «вором в законе»

02.12.2021 [Происшествия]

Вологодский областной суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в связи со смертью в отношении Нодара Джинчвелашвили. При этом его признали виновным по статье 210.1 УК — «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

Как установил суд, с 12 апреля по 19 сентября 2019 года Джинчвелашвили, имея с 1986 года неформальный криминальный статус так называемого «вора в законе», занимал высшее положение в преступной иерархии.

Криминальный статус так называемого «вора в законе» Джинчвелашвили приобрел в 1986 году при коронации на так называемой «воровской сходке» на территории Грузии.

«Этот статус является в преступной иерархии высшим, пожизненным, дает непререкаемый авторитет в криминальном мире и преступной среде со всеми его представителями, находящимися ниже его самого, и предоставляет широкие организационно-распорядительные функции в уголовно-преступной среде», — пояснили в объединенной пресс — службе судов области.

В 1995 году Джинчвелашвили переехал в Вологодскую область, занял высшее положение в преступной иерархии региона. С этого времени Джинчвелашвили умышленно и незаконно распределил сферы влияния в уголовно-преступной среде Вологодской области и города Котлас Архангельской области. Он определил на посты «смотрящих» своих доверенных лиц: с 1995 года Синицына — «смотрящим» за Череповцом, назначив его «держателем воровского общака», Кодуа — «смотрящим» за Вологдой, а Журкина — «смотрящим» за Великим Устюгом и Котласом.

Помимо этого, в мае 2019 года на так называемой «воровской сходке» Джинчвелашвили по телефону поддержал отбывающего наказание в ИК № 12 в Шексне Антипенко и подтвердил его статус «смотрящего» за осужденными лицами.

«Кроме того, Джинчвелашвили с 1995 года по 2019 годы на территории Вологодской области создал, организовал и поддерживал систему так называемого „воровского общака“ — совокупности денег и вещей, накапливаемых, контролируемых и распределяемых лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии для подпитки отдельных представителей уголовно-преступной среды, членов организованных преступных формирований, а также лиц, содержащихся в местах принудительной изоляции от общества», — рассказали в пресс — службе судов.

Также Джинчвелашвили поддерживал международные криминальные связи с иными «ворами в законе», проживающими на территориях России и Турции, участвовал в «воровских сходках воров в законе».

Напомним, Нодар Джинчвелашвили скончался в следственном изоляторе 10 сентября этого года.

Представители умершего — его вдова, сын и мать не согласились на прекращение уголовного дела в отношении по нереабилитирующим основаниям. Вдова настаивала на его оправдании.

Сам Джинчвелашвили вину не признавал. Утверждал, что ему не известны понятия «вор в законе», «воровской закон», «воровской общак» и «воровская сходка».

Суд, впрочем, признал его виновным в совершении преступления по статье 210.1 УК и прекратил уголовное дело в отношении него в связи со смертью.

Тэги: вор в законе, авторитет, суд
фото пресс-службы судов Вологодской области

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