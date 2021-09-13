Череповецкого «вора в законе» похоронят в Грузии

13.09.2021 [Происшествия]

Череповецкий вор в законе Нодар Джинчвелашвили, он же Шошия ("скворец"), который скончался в следственном изоляторе Вологды, будет похоронен на родине, в Грузии.

Нодар скончался 10 сентября в возрасте 63-х лет. Он был арестован два года назад по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии. Неофициально Нодара называли «смотрящим» по Вологодской области.

За несколько дней до смерти авторитета его гражданская жена просила перевести Нодара в больницу, опасаясь за его здоровье.

«Последнее обследование Джинчвелашвили Н.Д. указывает на то, что состояние его здоровья резко ухудшилось, требуется дополнительное обследование, которое не проводится или затягивается. Я просила оказать медицинскую помощь супругу на платной основе, но никаких ускоренных решений не принято. 02.09.2021 г. не состоялось свидание с Джинчвелашвили Н.Д., хотя я приехала в Вологду. Джинчвелашвили Н.Д. была вызвана скорая помощь, и он госпитализирован в ФКУ МБ 10 УФСИН, состояние его здоровья находится в опасности, я боюсь за его жизнь, так как никакого надлежащего лечения и обследования ему до сих пор не проводится», — написала в обращении в редакцию «Череповецкой истины» Марина Абдаладзе.  

По словам Марины Абдаладзе, Нодар будет похоронен на родине, в Грузии. В Череповце прощание с телом организуют во вторник, 14 сентября.

Тэги: смотрящий, Нодар, Грузия

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