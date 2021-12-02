Выставка зимних фотографий «Снежный альбом» откроется в Вологде 3 декабря

Выставка фотографий «Снежный альбом» откроется 3 декабря в музее «Мир забытых вещей».

– Посетители увидят фотографии, отражающие счастливые зимние моменты, чудесные мгновения красоты и нежности, которые дарит нам природа и любимый город, – говорится в анонсе мероприятия.

Ольга Пономарева родилась в Череповце, сейчас живет в Вологде. Несмотря на то, что фотографией Ольга занимается относительно недавно, с 2017 года, она уже стала участником множества фотовыставок, победителем различных фотоконкурсов, автором публикаций в журналах и газетах. Ольга Пономарева состоит в содружестве «Fotolirа», любит жанровую фотографию, репортаж, пейзаж, анималистику.

– «Снежный альбом» получился многоцветным и ярким, как сама жизнь. Пусть каждый найдет для себя повод порадоваться, улыбнуться, задуматься, взглянув на окружающий нас прекрасный мир. Верю, что красота, как всегда, нас спасет от уныния и печали, и в эти предновогодние дни будет больше добра и тепла у всех, – говорит автор выставки.

Посетить выставку можно с 3 декабря по 27 февраля в музее «Мир забытых вещей» по адресу: Вологда, Ленинградская, 6 с 10:00 до 17:30 часов (касса до 17:00). Выходные дни: понедельник и вторник.

Напоминаем, что посещение музеев возможно только при предъявлении QR-кодов.