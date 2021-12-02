Выставка зимних фотографий «Снежный альбом» откроется в Вологде 3 декабря

02.12.2021 [Культура]

Выставка фотографий «Снежный альбом» откроется 3 декабря в музее «Мир забытых вещей». 

– Посетители увидят фотографии, отражающие счастливые зимние моменты, чудесные мгновения красоты и нежности, которые дарит нам природа и любимый город, – говорится в анонсе мероприятия.

Ольга Пономарева родилась в Череповце, сейчас живет в Вологде. Несмотря на то, что фотографией Ольга занимается относительно недавно, с 2017 года, она уже стала участником множества фотовыставок, победителем различных фотоконкурсов, автором публикаций в журналах и газетах. Ольга Пономарева состоит в содружестве «Fotolirа», любит жанровую фотографию, репортаж, пейзаж, анималистику.

– «Снежный альбом» получился многоцветным и ярким, как сама жизнь. Пусть каждый найдет для себя повод порадоваться, улыбнуться, задуматься, взглянув на окружающий нас прекрасный мир. Верю, что красота, как всегда, нас спасет от уныния и печали, и в эти предновогодние дни будет больше добра и тепла у всех, – говорит автор выставки.

Посетить выставку можно с 3 декабря по 27 февраля в музее «Мир забытых вещей» по адресу: Вологда, Ленинградская, 6 с 10:00 до 17:30 часов (касса до 17:00). Выходные дни: понедельник и вторник.

Напоминаем, что посещение музеев возможно только при предъявлении QR-кодов.

Тэги: выставка, фотовыставка

ТОП НЕДЕЛИ

Противники вакцинации устроили драку в Законодательном собрании Вологодской области
Трехлетний малыш умер в Вологде от коронавируса
Вологда простится с заслуженным учителем РФ Светланой Груздевой
В Вологде умерла 9-летняя девочка, которая недавно переболела коронавирусом
В Вологде откроется первый фермерский рынок
Женщина погибла при пожаре в сауне в Вологде
Жители Вологды возмущаются: «Почему вместо реагента на дороги снова сыплют песок?»
Подозреваемого в убийстве трех человек задержали в Вологде
Суд обязал ООО «МРТ-Диагностика» снести здание на улице Мальцева в Вологде
В Вологде продали участок, где находилось здание «Труда», за 36 млн рублей

Похожие новости

Бесплатно посетить выставки в Юго-Западной башне кремля в Вологде можно с 1 по 5 декабря

Здесь в эти дни проходит кинофестиваль «Свидание с Россией», вход на который также бесплатный

966
0

Выставка-инсталляция «Рубцовское Рождество» откроется в Вологде 3 декабря

Экспонаты расскажут о непростом детстве поэта и о его любви к зиме

462
0

Выставка работ художников Евгения Родионова и Владимира Лупандина откроется в Кириллове 1 декабря

В экспозицию войдут более 70 работ вологодских художников

601
0

Выставки работ художников Тамары Нуйи и Павла Беляева откроются в Вологде 2 декабря

Посетители увидят полуабстрактную живопись Павла Беляева и разнообразные авангардные формы живописи от Тамары Нуйи

614
0

Выставка работ фотохудожника Алексея Кириловского откроется в Вологде 1 декабря

Экспозиция разместится в библиотеке имени Бабушкина на Марии Ульяновой, 1

1077
0

Юбилейная персональная выставка художника Юрия Воронова откроется в Вологде 3 декабря

В экспозиции будут представлены лучшие произведения мастера, созданные им в разные периоды творчества

831
0

О необычных растениях-паразитах расскажет новая выставка в Вологодском музее-заповеднике

Выставка «Нахлебники» откроется 27 ноября

899
0

Выставка керамики Анастасии и Сергея Нуриджанян откроется в Вологде 19 ноября

Посетители увидят вологодские домики с резными наличниками, созданные из глины, а также традиционную домашнюю утварь

1421
0

Выставка «Сказки в лаковой миниатюре» работает в Вологде

Здесь представлены работы современных художников-миниатюристов – иллюстрации сказок, былин, народных песен, выполненные в техниках Федоскино, Палех, Холуй и Мстёра

641
0

Как жил в советское время дом-музей купца Самарина, расскажет новая выставка

Выставка освещает историю дома и живших в нём семей в 1911-1964 годах

860
0

Виртуальная выставка открылась к 100-летию со дня рождения поэта-фронтовика Сергея Орлова

Эта выставка рассказывает о военном периоде жизни поэта

695
0

Выставка графики и экслибрисов «Кошки» проходит в Вологде

В экспозиции представлены более 70 рисунков котиков

1014
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Появились еще два варианта размещения Флотского моста
Выставка зимних фотографий «Снежный альбом» откроется в Вологде 3 декабря
В Череповце вандал извинился и возместил ущерб за повреждённую фигуру кошки
Смертность в России стала рекордной со времен Великой Отечественной войны
Алексей Мордашов продаст компанию «Воркутауголь» за 15 млрд рублей
В северных районах Вологодской области обещают морозы до -30 градусов
Вологжанину предъявили обвинение в убийстве четырех человек
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

4975
0
02.12.2021 [БлогоVO]

Неожиданный набор Лего. «Queer eye» называется, то есть «взгляд гея»

152
0
02.12.2021 [Обзор Прессы]

Медиков не хватает

74
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика