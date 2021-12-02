В Вологде задержали наркокурьера из Архангельской области

02.12.2021 [Происшествия]

В Вологде в микрорайоне «Зелёный город» полицейские задержали 23-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

В результате досмотра и обыска квартиры, в которой проживает подозреваемый, изъято 148,92 граммов запрещённых веществ.

«В беседе с оперативниками задержанный пояснил, что в Вологду приехал из Архангельской области, а наркотики приобрел в сети Интернет для дальнейшего распространения», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее NewsVO сообщал о задержании в Вологодском районе наркокурьера, который намеревался сбыть больше 15 килограммов наркотиков.

Тэги: наркотики
фото пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области

ТОП НЕДЕЛИ

Противники вакцинации устроили драку в Законодательном собрании Вологодской области
Трехлетний малыш умер в Вологде от коронавируса
Вологда простится с заслуженным учителем РФ Светланой Груздевой
В Вологде умерла 9-летняя девочка, которая недавно переболела коронавирусом
30 сотрудников Вологодского драмтеатра подписали жалобу в прокуратуру. Они против принуждения к вакцинации
В Вологде откроется первый фермерский рынок
Женщина погибла при пожаре в сауне в Вологде
Жители Вологды возмущаются: «Почему вместо реагента на дороги снова сыплют песок?»
Подозреваемого в убийстве трех человек задержали в Вологде
Суд обязал ООО «МРТ-Диагностика» снести здание на улице Мальцева в Вологде

Похожие новости

В Вологодском районе задержали наркокурьера, который намеревался сбыть больше 15 килограммов наркотиков

Возбуждено уголовное дело

765
0

В Вологде задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков

38-летний житель Пермского края купил вещество в интернете и приехал в город для его продажи

957
0

В Вологде сотрудники ФСБ задержали двоих наркокурьеров с килограммом наркотиков

Возбуждено уголовное дело

1085
0

Череповецкие полицейские накрыли наркопритон

В квартире на улице Архангельской в это время находились пять человек

1031
0

Житель Великоустюгского района получил пять с половиной лет колонии за пьяное вождение

При задержании он убежал от полицейских и вёл себя неадекватно: то засыпал, то вёл себя агрессивно

1044
0

В Вологде семейная пара делала тайники-закладки с наркотиками во время прогулок с ребёнком

Их задержали полицейские. Супругам грозит до 20 лет лишения свободы.

1925
0

Череповчанин при задержании выбросил свёрток с наркотиками

Он также пытался скрыться от полицейских

1536
0

В Вологде задержали сокольчанина с наркотиками

Он приехал в областную столицу, чтобы забрать вещество из тайника. Месяцем ранее его уже штрафовали за хранение наркотиков на 30 тысяч рублей.

785
0

Череповчанин устроил притон и готовил наркотики в своей квартире на улице Беляева

Возбуждены уголовные дела

727
0

В Вологде задержали сбытчика наркотиков на велосипеде

На вопрос полицейских о запрещённых веществах он ответил, что у него в карманах наркотики

1128
0

Жителя Череповца осудили за покушение на сбыт наркотиков через интернет

Ему назначено наказание в виде пяти лет колонии строгого режима

797
0

Двое вологжан производили мефедрон на даче в Вологодском районе

Их задержали в Вологде с крупной партией наркотиков в машине

1458
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Появились еще два варианта размещения Флотского моста
Выставка зимних фотографий «Снежный альбом» откроется в Вологде 3 декабря
В Череповце вандал извинился и возместил ущерб за повреждённую фигуру кошки
Смертность в России стала рекордной со времен Великой Отечественной войны
Алексей Мордашов продаст компанию «Воркутауголь» за 15 млрд рублей
В северных районах Вологодской области обещают морозы до -30 градусов
Вологжанину предъявили обвинение в убийстве четырех человек
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

4975
0
02.12.2021 [БлогоVO]

Неожиданный набор Лего. «Queer eye» называется, то есть «взгляд гея»

151
0
02.12.2021 [Обзор Прессы]

Медиков не хватает

71
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика