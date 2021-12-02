В Вологде задержали наркокурьера из Архангельской области

В Вологде в микрорайоне «Зелёный город» полицейские задержали 23-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

В результате досмотра и обыска квартиры, в которой проживает подозреваемый, изъято 148,92 граммов запрещённых веществ.

«В беседе с оперативниками задержанный пояснил, что в Вологду приехал из Архангельской области, а наркотики приобрел в сети Интернет для дальнейшего распространения», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее NewsVO сообщал о задержании в Вологодском районе наркокурьера, который намеревался сбыть больше 15 килограммов наркотиков.