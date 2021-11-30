В Вологодском районе задержали наркокурьера, который намеревался сбыть больше 15 килограммов наркотиков

30.11.2021 [Происшествия]

В Вологодском районе полицейские задержали 26-летнего жителя Московской области, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков.

В его автомобиле нашли около двух килограммов наркотиков. В тайниках задержанного, а также в его гараже полицейские обнаружили ещё около 12 килограммов запрещённых веществ.

«Таким образом, общая масса изъятых веществ, которые гражданин намеревался сбыть, составила более 15 килограмм», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее NewsVO сообщал о задержании в Вологде двоих наркокурьеров с килограммом мефедрона.

Тэги: наркотики
фото пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области

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