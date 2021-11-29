В Вологде сотрудники ФСБ задержали двоих наркокурьеров с килограммом мефедрона

В Вологде сотрудники ФСБ задержали 24-летнего и 27-летнего ранее судимых местных жителей, подозреваемых в покушении на незаконный сбыт наркотиков. В ходе обыска у них изъяли больше килограмма мефедрона.

«Запрещенное вещество мужчины заказали посредством сети Интернет и намеревались сбывать мелкими партиями наркопотребителям г. Вологды. К месту изъятия тайниковой закладки они прибыли на такси, водитель которого не был осведомлен о преступных намерениях злоумышленников», — сообщает пресс-служба УФСБ РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Суд заключил их под арест.