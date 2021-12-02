В Череповце пьяный юноша угнал машину отчима, устроил аварию и скрылся с места ДТП

02.12.2021 [Происшествия]

В Череповце полицейские задержали 18-летнего местного жителя, подозреваемого в угоне.

В Зашекснинском районе города патрульные заметили автомобиль «Ниссан Тиида», который двигался с выключенными фарами. Водитель не отреагировал на требование об остановке, но после непродолжительного преследования его задержали.

Выяснилось, что авто принадлежит отчиму задержанного: тот спал дома, ничего не знал о пропаже машины и не разрешал пасынку её брать.

«Кроме того, было установлено, что череповчанин на парковке одного из крупных торговых центров повредил несколько автомобилей и скрылся с места ДТП», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Освидетельствование показало, что задержанный был пьян. На него составили протокол за пьяное вождение, а иномарку отправили на спецстоянку. По факту угона также возбуждено уголовное дело.

Ранее NewsVO сообщал, что житель Шексны подозревается в серии угонов.

Тэги: угон, пьяный водитель
фото пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области

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