Житель Шексны подозревается в серии угонов автомобилей

01.12.2021 [Происшествия]

В Шексне полицейские раскрыли угон ВАЗ-2114, принадлежащего местному жителю.

Потерпевший рассказал, что припарковал авто возле дома, а некоторое время спустя машина пропала. Автомобиль нашли брошенным в одном из дворов в том же районе. Подозреваемым в угоне оказался ранее судимый за аналогичные преступления 20-летний местный житель. Его задержали.

В ходе разбирательства полицейские установили причастность задержанного ещё к двум угонам.

«По словам злоумышленника, первый автомобиль марки ВАЗ-2111 он угнал в Череповце, а накатавшись, бросил на одной из улиц. Вернувшись в Шексну, с дворовой территории он попытался угнать ВАЗ-2106, однако довести до конца свой преступный умысел не смог из-за сработавшей сигнализации», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По всем фактам угонов возбуждены уголовные дела. Машины вернули законным владельцам.

Тэги: угон
фото пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области

ТОП НЕДЕЛИ

Противники вакцинации устроили драку в Законодательном собрании Вологодской области
Трехлетний малыш умер в Вологде от коронавируса
Вологда простится с заслуженным учителем РФ Светланой Груздевой
В Вологде умерла 9-летняя девочка, которая недавно переболела коронавирусом
30 сотрудников Вологодского драмтеатра подписали жалобу в прокуратуру. Они против принуждения к вакцинации
В Вологде изменят правила парковки на улице Мира
Женщина погибла при пожаре в сауне в Вологде
В Вологде откроется первый фермерский рынок
Жители Вологды возмущаются: «Почему вместо реагента на дороги снова сыплют песок?»
Подозреваемого в убийстве трех человек задержали в Вологде

Похожие новости

Подросток из Тотемского района дважды за ночь угнал один и тот же автомобиль

После он вернул авто на стоянку, но владелец заметил, что машиной кто-то пользовался

1725
0

Пьяный подросток без прав угнал машину в Соколе

При этом на угнанной машине он пытался скрыться от наряда ДПС

783
0

В Тотьме двоих подростков будут судить за кражи и угон

Им грозит до семи лет лишения свободы

909
0

В Череповце двоих братьев-подростков будут судить за угон автопогрузчика

Инцидент произошёл 15 июля 2021 года

723
0

Житель Кировской области дважды угонял машины из Великого Устюга

Он рассказал, что приезжал на Вотчину Деда Мороза отдыхать и угонял автомобили, чтобы вернуться домой

1285
0

Пьяный вологодский подросток угнал машину и пытался скрыться от полицейских

Молодого человека задержали на улице Клубова. Возбуждено уголовное дело.

917
0

От «Оки» до КАМАЗа: тарногские подростки за одну ночь вскрыли пять автомобилей

На двух они покатались, еще три машины не смогли завести

1949
0

Вологжанин угнал машину знакомой, открыв дверь маникюрными ножницами

Возбуждено уголовное дело

957
0

Череповчанин угнал машину жены, с которой разводится

Во время ссоры он забрал ключи от авто из её куртки. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

1536
0

В Никольске полицейские раскрыли угон автомобиля вахтовика из Сокольского района

Перед инцидентом хозяин машины выпивал в компании коллег и его избили

1794
0

В Кадуе мужчина угнал машину знакомой, чтобы покататься

Возбуждено уголовное дело

841
0

Троих жителей Верховажского района осудили за серию угонов

Одному из фигурантов дела исполнилось 18 лет, двоим остальным — ещё нет. Все получили реальные сроки лишения свободы.

1234
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповецком районе медведь лакомился утонувшим кабаном
Бесплатно посетить выставки в Юго-Западной башне кремля в Вологде можно с 1 по 5 декабря
Житель Шексны подозревается в серии угонов автомобилей
Суд обязал ООО «МРТ-Диагностика» снести здание на улице Мальцева в Вологде
Вологодский актер Олег Памятов сыграл комедийную роль в телесериале «След»
В Череповце будут судить мать ребёнка, упавшего с пеленального столика
Акции по сбору вторсырья пройдут в Вологде каждую субботу декабря
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

4870
0
01.12.2021 [БлогоVO]

Очередное чудо свершилось в поселке Дубровское. Положили асфальт «качественно, добротно»

233
0
23.11.2021 [Обзор Прессы]

«Рыли носом дно — никаких следов». Курдин — о том, почему «Курск» не мог погибнуть от столкновения с иностранцами

2245
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика