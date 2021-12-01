Житель Шексны подозревается в серии угонов автомобилей

В Шексне полицейские раскрыли угон ВАЗ-2114, принадлежащего местному жителю.

Потерпевший рассказал, что припарковал авто возле дома, а некоторое время спустя машина пропала. Автомобиль нашли брошенным в одном из дворов в том же районе. Подозреваемым в угоне оказался ранее судимый за аналогичные преступления 20-летний местный житель. Его задержали.

В ходе разбирательства полицейские установили причастность задержанного ещё к двум угонам.

«По словам злоумышленника, первый автомобиль марки ВАЗ-2111 он угнал в Череповце, а накатавшись, бросил на одной из улиц. Вернувшись в Шексну, с дворовой территории он попытался угнать ВАЗ-2106, однако довести до конца свой преступный умысел не смог из-за сработавшей сигнализации», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По всем фактам угонов возбуждены уголовные дела. Машины вернули законным владельцам.