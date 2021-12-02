В Вологде нашли подрядчика для завершения ремонта картинной галереи

Завершать ремонт в Вологодской областной картинной галерее будет ООО «Базис ЛТД» - строительная организация, которая строила детский сад на улице Ярославской Вологды. Как рассказали в пресс – службе областного правительства, по самым позитивным прогнозам затянувшаяся история с ремонтом должна закончиться в конце 2022 - начале 2023 года.

Из Воскресенского собора музей переехал пять лет назад. Тогда же было принято решение, что галерея разместится в самом центре города. На разработку проектно-сметной документации ушло два года. В 2018 стартовал первый этап работ, который был поставлен на паузу в 2019.

Тогда подрядчик – ярославская компания «Капиталгруппстрой» — обратилась в суд с иском о расторжении контракта. Причина — целый перечень дополнительных работ, которые не были учтены в проектной документации. Этот иск судом был удовлетворен. Власти тогда заявили, что собираются объявлять новый аукцион.

Однако подрядчика для завершения ремонта нашли только в этом году.

«Готовность объекта после первого этапа составляет 65%. Это огромный объем работ, включая демонтаж, усиление несущих балок, установку пассажирского лифта, прокладку внутренних инженерных сетей и выполнение черновой отделки. Максимально отреставрированы помещения для хранения фондов музея и выставочные пространства галереи, - рассказал начальник департамента культуры Владимир Осиповский. – На завершение работ потребуется 216 млн рублей».

Главные задачи, которые ставятся перед новым подрядчиком, – монтаж систем жизнеобеспечения галереи - вентиляция, системы пылеудаления и пожаротушения, а также охраны. Кроме того, реновацию ждет и фасад здания.

«Сейчас возьмемся за работу внутри, а как только потеплеет, перейдем на фасад. На объекте в разные этапы будет работать до 100 специалистов. Сроки для нас приемлемые», - пояснил директор подрядной организации Сергей Шушков.

Как сообщало NewsVo, ООО «Базис ЛТД», директором которой является Сергей Шушков, строило детский сад на улице Ярославской. Строительство детсада сопровождалось «настоящими боевыми действиями" между строителями и жителями домов на улице Ярославской, которые были против стройки в микрорайоне.