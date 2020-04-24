«Это настоящие боевые действия»: в сквер на улице Ярославской в Вологде тайком от жителей загнали трактор

Рано утром 24 апреля в сквер на улице Ярославской тайком от вологжан загнали трактор для строительства детсада. Несмотря на протесты местных жителей, около 9 часов на территорию вручную начали заносить опоры для возведения забора.

Два предыдущих дня жильцы домов №34, 36, 38 дежурили, чтобы не пустить тяжелую технику подрядчика в свой двор, одна из женщин даже легла на пути экскаватора. Люди говорят о том, что проект производства работ с ними как с собственниками смежных участков никто не согласовывал, и это нарушение. Кроме того, по госконтракту, фирма ООО «Базис ЛТД» должна начинать работы только с 1 мая.

Видео с места событий появилось в группе движения «Вместе». На нем местные жители просят администрацию города вмешаться в ситуацию и пресечь незаконные действия подрядчика

- Уважаемая администрация города и области! Мы просим вас приехать к нам, на территорию между домами Ярославская, 34,36,38! Обратите внимание на жителей, мы уже не можем, мы на последнем эмоциональном издыхании. Сегодня в 4.53 на нашей территории установили данный объект. Он проехал по пешеходным дорожкам, он проехал по детской площадке, и он находится здесь. Как вы можете объяснить это беззаконие? На данный момент, по всем признакам, у нас идет холодная война… — Это настоящие боевые действия, есть человек с зафиксированными травмами, и я второй такой человек, травмы которого будут также зафиксированы судмедэкспертизой. Когда человек ложится под экскаватор — это уже не холодная война. Мы призываем вас, остановите эту войну, приезжайте в наш сквер, разберитесь в ситуации и примите, пожалуйста, меры, о которых просят вас жители этих домов. — Правоохранительные органы разводят руками и говорят что никак посодействовать не могут, не могут принять меры.

Ранее NewsVo сообщал, что 22 апреля во двор завезли строительный вагончик, в котором теперь сидят охранники будущей стройплощадки, а также доски для возведения забора.

Письмо охранникам, которое местные жители прикрепили на бытовку

23 апреля как минимум двое местных жителей пострадали, защищая сквер. Так, утром пенсионерку Светлану Бабушкину, которая пыталась помешать началу работ, схватил охранник и выкрутил ей руки, толкнул. Тогда женщина легла на траву перед экскаватором. Когда трактор попытался ее объехать, другая пенсионерка села на землю. В итоге проезду удалось помешать.

Вечером того же дня этот же охранник (местные жители рассказывают, что он руководитель ЧОПа) совершил наезд на другую защитницу сквера, Марину Гунину, которая также встала на проезде к месту запланированного строительства. Медики зафиксировали у пострадавшей ушибы коленей.

Как ранее сообщал NewsVo, администрация Вологды заключила госконтракт на строительство детсада на улице Ярославской с ООО «Базис ЛТД» 21 апреля. Стоимость работ — 199,7 млн рублей.

Местные жители против - они предложили властям перенести строительство детсада от домов № 34 и 36 на соседние свободные участки в микрорайоне, либо построить его на улице Разина, а территорию сквера в их дворе сделать рекреационной зоной. Кроме того, там хотят благоустроить сквер 75-летия победы.

Действующим генпланом города садик в этом месте не предусмотрен — для дошкольных учреждений выделены другие места в этом районе. В соглашении между Минпросвещения и правительством Вологодской области о финансировании строительства детсадов в 2019-2021 гг., которое было подписано 9 февраля 2019 года, этого дошкольного учреждения также нет.