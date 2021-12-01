В ноябре жителей Вологодской области больше всего интересовали вопросы, связанные с коронавирусом

В ноябре 2021 года жителей Вологодской области больше всего интересовали вопросы, связанные с коронавирусом. Такую статистику приводит центр управления регионом (ЦУР).

За месяц центр получил больше 21 тысячи обращений: 63% из них касались вопросов, связанных с вакцинацией, лечением и последствиями перенесённого COVID-19, а также использованием результатов ПЦР-тестов и сертификатов переболевшего и вакцинированного.

В пятёрку популярных тем обращений также вошли: дороги (1,7 тысяч вопросов), благоустройство (861 вопрос), ЖКХ (579 вопросов) и соцзащита (503 вопроса).

Ранее NewsVO сообщал, что по данным ЦУР жители Вологодской области стали в два раза меньше жаловаться на дороги.