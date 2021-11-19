Жители Вологодской области стали в два раза меньше жаловаться на дороги

19.11.2021 [Общество]

В Вологодской области стали меньше жаловаться на дороги.

К такому выводу пришли аналитики центра управления регионом. Они сравнили количество обращений по данной теме, поступивших в соцсетях и через специальный сервис на Госуслугах, за октябрь 2020 года и октябрь 2021 года. За октябрь 2020 года вологжане жаловались на дороги 2720 раз, за октябрь 2021 года — 1340 раз.

«ТОП-вопросов остается практически без изменений. Жители региона обращают внимание на ремонт дорог, ямы и выбоины, содержание, ремонт и обустройство тротуаров, а также строительство и реконструкцию дорог, неисправное освещение. В этом году меньше обращений поступило по ремонту тротуаров, больше — по ремонту и строительству мостов», — говорится в сообщении ЦУР.

Наибольшее количество вопросов по дорогам в 2020 году поступило из Череповца, Вологды и Череповецкого района. Из Вашкинского и Междуреченского районов не поступило ни одного обращения.

Тэги: обращения граждан, дороги

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