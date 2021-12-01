Вологодский актер Олег Памятов сыграл комедийную роль в телесериале «След»

Вологодский актер Олег Памятов сыграл комедийную эпизодическую роль в российском детективном сериале «След».
– Роль небольшая, но «вкусная», – отзывается о ней сам Олег Владимирович.
Сериал «След» выходит на Пятом телеканале с 2007 года. Сейчас идёт 15-й сезон.
Напомним, Олег Памятов несколько лет исполнял роль главного вологодского Деда Мороза, а также был координатором проекта «Великий Устюг — Родина Деда Мороза». Это он в образе сказочного волшебника встречался и с Владимиром Путиным, и с Пьером Ришаром.
Олег Владимирович – профессиональный актер, окончил ГИТИС. Участвовал в съемках многих сериалов: «Драв», «Тайны госпожи Кирсановой», «Солнечный круг», «Подозреваются все», «Детективы», «Крыша мира», «Особый случай» и других. В сериале «След» он сыграл несколько ролей в разных сезонах.
Сейчас в серии «Быть или не быть» Олег Памятов играет спивающегося артиста.
Посмотреть этот эпизод можно с 24-й минуты по ссылке.
– В Федеральной Экспертной Службе (ФЭС) собрано все, что может помочь расследованию самого запутанного преступления. В нее за помощью могут обратиться не только высокие чины прокуратуры, но и простой оперативник, экспериментальная лаборатория оборудована по последнему слову техники, и каждый из ее работников – уникальный специалист в своей области, – говорится о сериале «След» на сайте Кинопоиск. – Их задача помогать и направлять следствие, изучая улики, находить ту самую важную, благодаря которой удастся определить настоящего виновника. Каждый день они работают, чтобы ни одно преступление не осталось безнаказанным. В 39-минутных минифильмах сотрудники ФЭС расследуют сложные дела, выводя виновных на чистую воду.