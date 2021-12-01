Вологодский актер Олег Памятов сыграл комедийную роль в телесериале «След»

Вологодский актер Олег Памятов сыграл комедийную эпизодическую роль в российском детективном сериале «След».

– Роль небольшая, но «вкусная», – отзывается о ней сам Олег Владимирович.

Сериал «След» выходит на Пятом телеканале с 2007 года. Сейчас идёт 15-й сезон.

Напомним, Олег Памятов несколько лет исполнял роль главного вологодского Деда Мороза, а также был координатором проекта «Великий Устюг — Родина Деда Мороза». Это он в образе сказочного волшебника встречался и с Владимиром Путиным, и с Пьером Ришаром.

Олег Владимирович – профессиональный актер, окончил ГИТИС. Участвовал в съемках многих сериалов: «Драв», «Тайны госпожи Кирсановой», «Солнечный круг», «Подозреваются все», «Детективы», «Крыша мира», «Особый случай» и других. В сериале «След» он сыграл несколько ролей в разных сезонах.

Сейчас в серии «Быть или не быть» Олег Памятов играет спивающегося артиста.

Посмотреть этот эпизод можно с 24-й минуты по ссылке.