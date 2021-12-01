В Вологде пьяный водитель врезался в дерево во дворе на улице Медуницинской

01.12.2021 [Происшествия]

В Вологде полицейские задержали пьяного водителя.

Во дворе на улице Медуницинской патрульные обратили внимание на иномарку, которую бросало из стороны в сторону. В определённый момент водитель авто врезался в дерево, но продолжил движение.

Выяснилось, что задержанный — 39-летний вологжанин — уже был лишён прав за пьяную езду. Он рассказал, что после застолья его знакомая не смогла вызвать такси, и он повёз её домой.

По факту повторного пьяного вождения возбуждено уголовное. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Ранее NewsVO сообщал, что в Череповце пьяный водитель за рулём "Нивы" наехал на бордюр и перевернулся.

Тэги: пьяный водитель

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