В Череповце пьяный водитель за рулём «Нивы» наехал на бордюр и перевернулся

Автомобиль «Нива» перевернулся на проспекте Строителей в Череповце 19 ноября в 14:15.

По предварительным данным, 43-летний мужчина, управлявший машиной, наехал на бордюр и ограждение. Из-за этого «Нива» опрокинулась.

«При проведении освидетельствования на состояние опьянения сотрудники ГИБДД выяснили, что содержание паров алкоголя в выдыхаемом нарушителем воздухе составило 0.411 мг/л при максимально допустимых 0,16 мг/л», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

За управление автомобилем в состоянии опьянения на водителя составили административный протокол. Ему грозит лишение водительских прав и до 30 тысяч рублей штрафа.