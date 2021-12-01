Восстановление последствий ЧП на Смердомском стекольном заводе завершат раньше запланированного

01.12.2021 [Общество]

Восстановление аварийной печи на Смердомском стекольном заводе в Чагодощенском районе займет меньше времени, чем предполагали ранее. Как рассказал глава Чагодощенского района Александр Косенков, завод практически не рассматривает необходимость вывода работников на продолжительный простой.

«На настоящий момент завершила работу специализированная организация ООО „Саратовтепломонтаж“. Предприятие получило от экспертов данной организации обнадёживающую информацию: есть возможность пойти по пути недолгосрочного горячего ремонта. Поэтому завод практически не рассматривает необходимость вывода работников на продолжительный простой», — рассказал Косенков.

Поэтому предприятие, по словам главы района, «не видит на сегодняшний день активизации работы в части альтернативного трудоустройства своих работников».

Александр Косенков добавил, что вопрос выплаты заработной платы находится на особом контроле как у правительства области, так и у органов местного самоуправления. Руководитель завода заявил, что выплаты работникам уже начались и будут продолжены до полного погашения задолженности в ближайшие дни.

Как ранее сообщало NewsVo, авария на Смердомском стекольном заводе произошла в последних числах ноября. В результате ЧП оказалась сильно повреждена стекловаренная печь. Около 20 тонн стекломассы вытекло наружу.

Тэги: авария, стекольный завод

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