В Кичменгско-Городецком районе женщина ударила мужа ножницами в живот

30.11.2021 [Происшествия]

В Кичменгско-Городецком районе суд вынес приговор 27-летней местной жительнице, признанной виновной в причинении тяжкого вреда здоровью мужа.

Инцидент произошёл в квартире родителей потерпевшего в Кичменгском Городке вечером 3 октября 2021 года. Пьяные супруги поссорились. В ходе конфликта женщина дважды ударила мужа ножницами в живот.

Подсудимая признала вину и пояснила, что в ходе ссоры потерпевший стал её избивать, а она в ответ ударила его ножницами. Потом она испугалась и побежала за фельдшером.

«В содеянном раскаивается, перед мужем извинилась, посещала его в больнице, с мужем помирились, он ее простил. Заверила суд, что скорректирует свое поведение и поведение мужа, не допустит конфликтов в семье и распития спиртного», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Потерпевший подтвердил слова женщины. Ей назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее NewsVO сообщал, что в Грязовецком районе осудили мужчину, который из ревности ударил сожительницу молотком и ножом.

Тэги: ссора, родственники, вред здоровью, приговор

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