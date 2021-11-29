Житель Грязовецкого района из ревности ударил сожительницу молотком и ножом

В Грязовецком районе суд вынес приговор 44-летнему местному жителю, признанному виновным в причинении вреда здоровью сожительницы.

Инцидент произошёл в посёлке Вохтога ночью 10 августа 2021 года. Пьяный подсудимый в ходе ссоры на улице ударил потерпевшую молотком по голове и по лицу, а после ножом в живот.

«Потерпевшая в ходе предварительного расследования рассказала, что возвращалась с работы домой. Пьяный сожитель встретил ее, стал ревновать и говорить, что она где-то гуляла», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Осуждённому назначено наказание в виде двух лет и семи месяцев колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.