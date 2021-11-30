У 34-летней жительницы Бабаевского района украли баню

В Бабаевском районе полицейские раскрыли кражу бани 34-летней жительницы села Борисово-Судское.

Потерпевшая рассказала, что уезжала в Вологду, а когда вернулась, увидела, что строение пропало. Она оценила ущерб в 20 тысяч рублей. Подозреваемым в краже оказался ранее судимый брат женщины.

«Мужчину доставили в отдел полиции, где он сознался в содеянном. По словам задержанного, воспользовавшись отсутствием сестры, он разобрал крышу бани, а сруб продал за 15 тысяч рублей своему знакомому. Вырученные с этого деньги потратил на алкоголь», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. 46-летнему подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Сруб изъяли и вернули хозяйке.

Ранее NewsVO сообщал, что в Вологде 46-летняя местная жительница сдала в металлолом чужой гараж.