Жительница Вологды сдала в металлолом чужой гараж

30.11.2021 [Происшествия]

В Вологде полицейские раскрыли кражу гаража 37-летней местной жительницы, который стоял на Набережной VI армии.

Подозреваемой в краже оказалась ранее не судимая 46-летняя вологжанка. В беседе с  полицейскими она рассказала, что во время прогулки с ребёнком заметила гараж, который показался ей бесхозным.

«Вернувшись домой, женщина сообщила мужу, что приобрела гараж. Однако, увидев „покупку“ жены, супруг заявил, что гараж не подлежит эксплуатации и разумнее его сдать в пункт приема металла», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Супруги сдали бокс в металлолом и выручили за него 50 тысяч рублей. 20 тысяч рублей из этой суммы женщина заплатила за услуги перевозчика, а остальные потратила.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы.

Тэги: кража, гаражи
видео пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области

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