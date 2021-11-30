Жителю Сокола грозит до семи лет лишения свободы за грабёж в отношении подростка

30.11.2021 [Происшествия]

В Соколе завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя, обвиняемого в грабеже.

По данным следствия, инцидент произошёл в октябре 2021 года. Обвиняемый, угрожая насилием, вынудил 13-летнего подростка отдать ему телефон. Сумма ущерба составила 10,9 тысяч рублей.

«В ходе расследования похищенное имущество было изъято у родственников обвиняемого и возвращено законным представителям несовершеннолетнего потерпевшего. Под давлением улик обвиняемый признался в содеянном», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Сокольчанину грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее NewsVO сообщал, что 24-летний житель Сокола получил четыре с половиной года колонии строгого режима за присвоение чужого телефона и разбойное нападение на офис микрокредитной организации.

Тэги: грабеж, подросток, угрозы, насилие

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