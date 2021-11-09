Жителя Сокола осудили за присвоение телефона и разбойное нападение на офис микрокредитной организации

09.11.2021 [Происшествия]

В Соколе суд вынес приговор 24-летнему местному жителю, признанному виновным в разбое и присвоении.

Как установил суд, днём 27 октября 2020 года пьяный подсудимый совершил разбойное нападение на офис микрофинансовой организации на улице Добролюбова в Соколе. Работница офиса закричала и стала звать на помощь, поэтому обвиняемый сбежал. Вечером того же дня он попросил у соседа знакомого телефон и убежал с гаджетом.

Подсудимый признал вину и пояснил, что во время отбывания наказания в колонии познакомился с мужчиной, который уже грабил офис микрокредитов на улице Добролюбова.

«Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он решил повторить опыт Л., забрал из тайника нож, сделал им прорези для глаз в своей шапке, попросил таксиста отвезти его к дому № 6 на ул. Добролюбова. Зайдя в тамбур здания, он натянул на лицо шапку, достал из кармана нож, зашел в офис центра микрофинансирования и сказал сидевшей за столом женщине: „Давай деньги!“ Женщина встала со стула и стала звать на помощь. Он убежал, вернулся в такси, на котором уехал», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Потерпевший, у которого подсудимый украл телефон, рассказал, что в тот вечер мужчина заходил к нему дважды: в первый раз он принёс две бутыли спирта и просил разбавить их водой, а во второй раз попросил у него телефон, чтобы позвонить, и сигарету. Пока он ходил за сигаретой, подсудимый убежал.

С учётом неотбытого наказания по предыдущему приговору, сокольчанину назначено окончательное наказание в виде четырёх с половиной лет колонии строго режима. Приговор не вступил в законную силу и сейчас обжалуется осуждённым.

Тэги: разбой, присвоение, приговор

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