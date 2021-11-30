Биолог Дмитрий Кривошеев о прививках: «Не надо ставить цель переколоть всех»

Елена Петряева

О научных доводах в пользу вакцинации и о доводах против вакцинирования всех подряд NewsVo рассказал Дмитрий Кривошеев, кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии и химии Вологодского государственного университета, председатель Правления Вологодского регионального отделения Общества биотехнологов России имени Овчинникова.

Дмитрий Кривошеев. Фото из личного архива

– Дмитрий, информации вокруг нас очень много и потеряться в ней легко. Сейчас каждому нужно сделать выбор: делать прививку или нет. Как человеку понять, какая информация достоверная? Помогите сориентироваться!

– Если вы помните, в самом начале пандемии было большое количество людей, которые говорили, что коронавируса, вообще, нет. Сейчас для большинства, надеюсь, стало очевидно, что этот вирус есть.

Доказательством того, что эта проблема существует, может быть информация, которая к нам поступает из моргов. Можно верить или не верить официальной статистике, но есть факты, которые однозначно говорят о ситуации – это количество и сроки вывозимых трупов. Как мы знаем, родственникам тела сейчас отдают далеко не на третьи сутки. Задержка идет стабильно уже много недель. И это происходит не потому, что все «решили полениться». А потому, что умирает большое количество людей.

Да, люди умирают не только от ковида, но и от других болезней. Есть те, кого не успели принять потому, что вся система здравоохранения брошена на тушение этого пожара, поэтому, к сожалению, есть повышенная смертность и по другим заболеваниям. Но в комплексе, в конечном итоге, кто виноват? Виноват это самый вирус.

– Проблема, очевидно, есть. Что дальше?

– Если мы поняли, что коронавирус есть, люди умирают – это реальная проблема, значит ее нужно как-то решать. Особенность вирусных заболеваний в том, что мы практически не умеем их лечить. Мы умеем либо предпринимать профилактические действия, предотвращать вирусные болезни, научив организм заранее узнавать данный патоген – это и есть вакцинация. Либо, второй вариант, мы умеем помогать организму восстановиться после болезни, то есть убрать поражения, которые вирус нанес организму в ходе войны. Ведь тот же аппарат искусственной вентиляции легких не лечит, он старается хоть как-то залатать те «пробоины», которые вирус нанес организму.

Лечение COVID-19 серьезно ударяет по системе здравоохранения, потому что у нас ограниченные возможности. Можно, конечно, рассуждать, в каком состоянии находится наша система здравоохранения, но если случается вспышка заболеваемости и в один момент все ложатся в больницу, то даже самая лучшая система здравоохранения не справится! Пределы достигнуты. Это мы уже испытали.

– Из этой логики следует только то, что остается вакцинация, но многие беспокоятся, что препараты не прошли достаточный испытательный срок.

– Хорошо. Давайте дождемся окончания всех этапов клинических испытаний – подождем три года. Но для того, чтобы в этот период не происходило эпидемиологических вспышек, и люди не умирали в таком количестве, мы на эти три года все должны сесть дома на карантин, уйти в локдаун. Пожалуйста, такой вариант есть.

Представим такую гипотетическую ситуацию – власти проводят голосование: мы три года сидим и не работаем, либо идём вакцинироваться. Это почему-то никто не проговаривает вслух, но суть-то, на самом деле, в этом. Я не думаю, что кто-то готов «куковать дома» три года.

Поэтому приходится выбирать меньшее из зол и вакцинироваться тем, что есть. Третьего варианта нет!

– Расскажите, пожалуйста, подробнее про то, что у нас есть.

– Многие говорят, что вакцина не исследована. На самом деле все исследовано. Вакцины делают не первый год. Практика вакцинации началась в 18-м веке. Причем уже тогда она была научно-обоснованная, основанная на экспериментальных данных. В тот момент люди легко согласились на прививку, поскольку видели тот урон, который наносят болезни. Самый известный пример – черная оспа с летальностью до 40%! Она выкашивала европейские города, а выжившие слепли или оставались на всю жизнь с изуродованными лицами. Первая вакцина от нее обладала летальностью около 2%. Но люди делали эту прививку, и среди них, кстати, была Екатерина II, которая одной из первых в России сделала себе прививку от оспы. И мы все с вами сейчас живы и нас сейчас около 8 миллиардов именно благодаря развитию вакцинации. Вакцины против коронавируса принципиально мало чем отличаются от вакцин, которые использовались раньше.

Почему «Спутник V» так быстро разработали? Потому что у нас в стране есть Научно-исследовательский институт медицинской паразитологии и тропической медицины имени Марциновского. Это еще советская школа вирусологии. Она у нас была очень серьезная. В Советском Союзе к тому, что касалось военно-стратегического и идеологического преимущества, относились очень серьезно. СССР тогда взаимодействовал со множеством прокоммунистических стран, которые находятся в тропической зоне. И наша страна помогала союзникам в борьбе со страшными болезнями, демонстрируя мощь советской медицины. Для этого и был создан институт тропической медицины, который, сохранив, свой потенциал, несколько лет назад разработал эффективную вакцину против лихорадки Эбола.

Принцип этой вакцины и послужил основой для создания вакцины против коронавируса. Поэтому говорить: «Знаете, ведь еще никто не изучил!» это все равно как…. Вот, например, вы привыкли носить черные носки, а потом вам дали красные. Вы смотрите на них настороженно и боитесь их надевать, потому что никто не знает, вдруг если вы наденете красные носки, то с вами случится что-то страшное! Это ведь не проверено! Ситуацией с носками хочу показать абсурдность этого утверждения про непроверенность.

Для меня, как для молекулярного биолога, совершенно очевидно, что все работает понятным образом. Есть аденовирус, который выступает в качестве вектора. Это всё давно проверенные вещи. Их используют и у нас, и в других странах. Люди почему боятся? Потому что не разбираются, потому что термины очень сложные. Ну так у вас какой есть вариант? Либо вы сами разбираетесь в этих сложных словах, либо выбираете кого-то авторитетного и его слушаете. Но опять же, по опросам общественного мнения, у нас уровень доверия граждан снижается ко всему и всем. Это уже не биологическая проблема, а социальная. Ситуация с коронавирусом показывает общий уровень разобщенности и отсутствия доверия.

– Вот вы, например, кому доверяете? К кому прислушиваетесь?

– Я, конечно, имею преимущества. Во-первых, я могу читать разные источники и фильтровать информацию на основе своих знаний. Во-вторых, я общаюсь с целым рядом ученых-биотехнологов. Поскольку я представляю Общество биотехнологов России в Вологодской области, то я регулярно общаюсь с президентом этого общества, в котором у нас состоит несколько академиков Российской академии наук, в том числе люди, которые имеют непосредственное отношение к разработке этих вакцин. Для меня, например, авторитетно мнение Виталия Васильевича Зверева – советского и российского микробиолога, академика РАН. Или мнение Сергея Викторовича Нетесова. Это молекулярный биолог, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета. Они часто высказываются публично, вы можете найти их публикации в интернете. И это не какое-то предвзятое мнение, а спокойное рассуждение специалиста на основе фактов и логических конструкций.

– Ваши друзья советуются с вами по поводу делать прививку или нет?

– Да. Мои друзья, родители, родственники – все уже со мной пересоветовались. Каждому я давал индивидуальный совет.

– Почему же индивидуальный? Ведь вы логически вывели, что единственный способ – вакцинация.

– Проблема в том, что у нас считают вакцинированных, а нужно считать не вакцинированных, а иммунизированных. В группу иммунизированных должны быть включены и те, кто переболел – у нас это фиксировалось плохо, особенно на начальных этапах эпидемии. И это было большой ошибкой!

Например, когда я болел – а у меня были все симптомы и все окружение тогда болело COVID-19 – я обратился к врачам и просил сделать мне тест, но мне ответили: «Вы не в группе риска – тест не положено делать». И тест не сделали, потому что тестов ограниченное количество.

Вот на чем нельзя экономить, так это на тестировании. Сейчас в Европе даже дети в школе сами делают себе мазок. Это экспресс-тест, он не очень точный, но он должен быть, чтобы понимать, вообще, уровень заболевших. Иначе как можно выстраивать стратегию, если не знать количество переболевших?

Итак, важно учитывать всех, кто заболел. Затем учитывать людей с медотводами. Нужно смотреть и на уровень антител, и на другие существующие заболевания. Не надо ставить цель «переколоть всех».

– Следить за уровнем антител важно?

– В профессиональном сообществе все чаще звучит идея про оценку уровня антител. В ближайшее время, я думаю, оно будет учитываться при вакцинации.

Иммунитет, полученный в результате вакцинации, не может быть мощнее, чем иммунитет, полученный в результате болезни. Потому что, когда организм переболевает коронавирусом, иммунная система узнает его со всех сторон. А вакцина – это не целый вирус, а какой-то его фрагмент. Это как, например, мы армии не всего врага показали, а только его фотографию или мундир: «Вот, знайте, это враг!» Но, естественно, у того, кто сражался с этим врагом лицом к лицу, у того опыта больше. Поэтому тем, кто переболел, уже пора «выдать ордена и медали за победу над врагом», зафиксировать в базе данных и отвязаться уже от них.

– То есть подходы к вакцинации и к тому, как она подается, тут еще есть над чем поработать, но прививки делать нужно, так?

– Совершенно верно. Конечно, здесь очень много задач, которые нужно решать. И с людьми нужно разговаривать, и организовывать все грамотно, ну и те же самые пункты вакцинации… Проходил недавно мимо пункта в «Мармеладе», там куча народа! Надо понимать, если в этой толпе кто-то один болеет всем известной болезнью и покашляет, то люди, пришедшие с вакцинации тоже могут заболеть. При этом, они будут думать, что заболели потому, что они вакцинировались, а не потому, что кто-то в очереди на них покашлял.

Различный бред про коронавирус я выслушиваю регулярно. У меня уже много баек накопилось на эту тему. Считаю, что с людьми нужно больше разговаривать. Сам разговариваю каждый день. Обращайтесь!

