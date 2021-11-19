На аукционе продадут письмо Екатерины II о необходимости вакцинации

19.11.2021 [Культура]

Письмо Екатерины II о необходимости вакцинации от оспы продадут на торгах аукционного дома MacDougall' s в Москве 19 ноября.

Одним из основных экспонатов лотов аукциона стал портрет Екатерины II. Вместе с ним на торги выставлено ее письмо о необходимости вакцинации в России.

Как сообщила ТАСС директор аукционного дома Екатерина МакДугалл, императрица издавала указа об обязательной вакцинации, а подала подданным личный пример, привившись от оспы сама. 

В те времена вакцин не было. На руке делали надрез и помещали в него биоматериал, взятый от больного человека. Так Екатерине II привили оспу от болеющего крестьянского мальчика. Ее примеру последовали почти 150 человек из ближайшего окружения. 

Сообщается, что императрица проводила активную агитационную кампанию, чтобы убедить людей сделать прививку. Так, например, в письме, выставленном на торги, она рассуждает, как организовать места для вакцинации и где взять на это средства. Это письмо считается первым известным документом о первой в России кампании по вакцинации.

– Между прочими предметами должности <…> одним из главнейших почитаться должен заведение прививания, – пишет Екатерина во время своего путешествия в Крым генералу-фельдмаршалу графу Петру Румянцеву и подробно объясняет, как устроить вакцинацию. Ибо без вакцинации, по ее словам, «великий вред особливо в простом народе». 

Портрет императрицы и ее письмо выставлены на аукционе одним лотом (€800 тыс. - €1,2 млн).

Всего на выставке представлены 35 картин общей стоимостью $7 млн.

Вход на выставку экспонатов аукциона, которая проходит в Усадьбе Зубовых в Москве бесплатный.

Тэги: вакцинация, история, эпидемия, торги, экспонаты, письмо
Сюжет: Пандемия коронавируса

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