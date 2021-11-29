В Вологде задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков

В Вологде на улице Галактической полицейские задержали 38-летнего жителя Пермского края, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков.

В ходе досмотра у него изъяли 75 свёртков, перемотанных чёрной изолентой. Содержимым упаковок оказался синтетический наркотик общей массой 61,74 грамма.

«В беседе с оперативниками задержанный рассказал, что в Вологду приехал из Пермского края, а наркотики приобрел в сети Интернет для дальнейшего распространения», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее NewsVO сообщал, что в Вологде сотрудники ФСБ задержали двоих наркокурьеров с килограммом мефедрона.