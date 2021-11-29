Спасти пятилетнюю девочку в Великом Устюге возможности не было

Главный врач Великоустюгской ЦРБ Андрей Глухих подтвердил порталу «Город Во», что ребенка в критическом состоянии привезла в больницу бригада скорой помощи. Через 40 минут реанимационных мероприятий девочка скончалась.

Маленькая пациентка находилась в терминальной стадии заболевания, которое развивалось стремительно и спасти ее возможности не было. По предварительной информации, у девочки был диагностирован менингит.

О смерти малышки, напомним, сообщил в соцсетях глава района Александр Кузьмин. Позже информацию подтвердили в региональном управлении СК, где в настоящее время начата доследственная проверка.

Известно, что погибшая девочка жила у бабушки и дедушки.