В Вологде росгвардейцы задержали пьяную девушку без прав за рулём «Рено Логан»

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали 21-летнюю жительницу Бабаевского района, подозреваемую в пьяной езде.

По данным пресс-службы регионального управления Росгвардии, «Рено Логан», которым управляла подозреваемая, заметили на улице Саммера около 5:30. У авто были выключены фары, а водитель постоянно перестраивался, создавая аварийные ситуации.

Беседуя с задержанной, росгвардейцы обратили внимание на то, что девушка несвязно говорит и с трудом стоит на ногах. Выяснилось также, что она никогда не имела водительских прав. Её передали полицейским для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.

Ранее NewsVO сообщал, что в Череповце пьяный водитель катался по городу на «Порш Кайен».