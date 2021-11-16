Пьяный водитель катался по Череповцу на «Порш Кайен»

16.11.2021 [Происшествия]

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали пьяного водителя.  Его заметили на улице Белинского около 3:00.

«Водитель Порш Кайен передвигался с различной скоростью, постоянно перестраивался по полосам движения и создавал аварийные ситуации. Стражи правопорядка проследовали за автомашиной и потребовали находившегося за рулем мужчину припарковаться на обочине», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области

От задержанного — 55-летнего мужчины — сильно пахло алкоголем, а его речь была спутана и непонятна. Его передали полицейским для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.

Тэги: пьяный водитель, Росгвардия

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