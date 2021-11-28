Следователи выясняют обстоятельства смерти работницы сауны в Вологде

Проверку по факту смерти человека проводят сотрудники Следственного отдела по городу Вологде Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области.

– По данным следствия, 28 ноября около 5 часов в городе Вологде в цокольном этаже дома на улице Панкратова произошло задымление в запертом помещении сауны. Прибывшие по вызову очевидцев сотрудники МЧС обнаружили внутри тело женщины, 63 лет – работницы предприятия, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Вологодской области.

Ранее NewsVo сообщал, о пожаре в сауне, которая находится в подвале пристройки к жилому многоквартирному дому на Панкратова, 73. Пожарные эвакуировали из дома 93 жителей и спасли 15 человек.

Следователи осмотрели место происшествия и тело, не выявили явных следов насилия. Зафиксированы следы термического воздействия на стенах в районе расположения электропроводки.

Сейчас следователи устанавливают причины пожара и смерти погибшей, для этого будут проведены судебные экспертизы.

