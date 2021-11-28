Женщина погибла при пожаре в сауне в Вологде

Женщина погибла во время пожара, который произошел утром 28 ноября в Вологде по адресу: Панкратова, 73.

Сообщение о пожаре поступило в 06:12. Когда пожарные прибыли на место, то обнаружили, что горит сауна, которая находится в подвале пристройки к жилому многоквартирному дому.

– На месте происшествия обнаружено тело женщины. Установлено, погибшая работала администратором в сауне. Пожарные эвакуировали из дома 93 жителя, 15 человек спасены, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Причина случившегося пока устанавливается.

В ликвидации задействованы 13 единиц техники и 35 человек личного состава.

