«Новогодние подарки в детских садах вручать можно», – управление образования города Вологды

Управление образования города Вологды разрешило вручать новогодние подарки детям в детских садах при условии соблюдения санитарных норм.

Напомним, с прошлого года в Вологде действовал запрет на централизованное вручение подарков воспитанникам детских садов в ходе новогодних утренников. В администрации города такое решение объясняли «сложной эпидемической ситуацией в области».

В этом году новогодние ёлки в школах и садах проводить разрешили. Но родители возмутились запрету на вручение подарков.

– Заведующая детским садом ссылается на то, что ей пришел запрет на вручение подарков, – рассказала NewsVo вологжанка Татьяна. – Это очень странно, потому что мы с детьми еще пойдем на елку в детский центр, и там подарки вручать будут, а в садике нет. Почему? Получится, что Дед Мороз придёт, поводит с ними хоровод и уйдёт без подарков, так?

В Управлении Роспотребнадзора по Вологодской области пояснили, что таких запретов на вручение новогодних подарков детям с их стороны нет.

На тот же вопрос, заданный губернатору в ходе Прямой линии, сотрудники департамент образования Вологодской области ответили:

– Запрета на вручение новогодних подарков на федеральном уровне, а также на уровне региона не установлено.

На запрос NewsVo по этой теме пресс-служба администрации города Вологды прислала ответ Ирины Гуляевой, начальника Управления образования: