«Новогодние подарки в детских садах вручать можно», – управление образования города Вологды

27.11.2021 [Общество]

Управление образования города Вологды разрешило вручать новогодние подарки детям в детских садах при условии соблюдения санитарных норм. 

Напомним, с прошлого года в Вологде действовал запрет на централизованное вручение подарков воспитанникам детских садов в ходе новогодних утренников. В администрации города такое решение объясняли «сложной эпидемической ситуацией в области».

В этом году новогодние ёлки в школах и садах проводить разрешили. Но родители возмутились запрету на вручение подарков.

– Заведующая детским садом ссылается на то, что ей пришел запрет на вручение подарков, – рассказала NewsVo вологжанка Татьяна. – Это очень странно, потому что мы с детьми еще пойдем на елку в детский центр, и там подарки вручать будут, а в садике нет. Почему? Получится, что Дед Мороз придёт, поводит с ними хоровод и уйдёт без подарков, так?

В Управлении Роспотребнадзора по Вологодской области пояснили, что таких запретов на вручение новогодних подарков детям с их стороны нет. 

На тот же вопрос, заданный губернатору в ходе Прямой линии, сотрудники департамент образования Вологодской области ответили:

– Запрета на вручение новогодних подарков на федеральном уровне, а также на уровне региона не установлено.

На запрос NewsVo по этой теме пресс-служба администрации города Вологды прислала ответ Ирины Гуляевой, начальника Управления образования:

– На данный момент эпидемиологическая обстановка в дошкольных учреждениях Вологды продолжает оставаться непростой. По данным на 26 ноября 33 группы в 22 детских садах города выведены на карантин из-за заболевших COVID-19. Новогодние утренники в детских садах города пройдут с рядом ограничений (праздник только для детей одной группы без присутствия родителей и сторонних участников), но они будут проведены с обязательным вручением Дедом Морозом новогодних подарков в специальных праздничных упаковках. Их готовит Центр социального питания Вологды, при этом будут учтены пищевые ограничения, которые есть у конкретных детей. Если родительский комитет группы выразит желание подарить детям на празднике дополнительные подарки (игрушки, сувениры и так далее), то это возможно с соблюдением необходимых мер. Подарки должны быть по акту переданы детскому саду, оприходованы, обработаны дезсредствами. Затем подарки будут вручены на празднике.

Тэги: подарки, запрет, детские сады, управление образования, департамент образования, роспотребнадзор, Дед Мороз, коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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