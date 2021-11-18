В детсадах и школах Вологды разрешили проводить новогодние ёлки

18.11.2021 [Общество]

В Вологде в детских садах и школах разрешили проводить новогодние ёлки, сообщил на своей странице в соцсети мэр города Сергей Воропанов.

«Время сейчас действительно актуальное для таких вопросов, ведь нужно все как следует подготовить. Исходя из эпидситуации решили, что классом можно проводить мероприятие в школе или детском центре, театре, музее и так далее», — говорится в сообщении.

Воропанов также отметил, что дети в отдельно взятом классе или группе и так ежедневно общаются между собой, а потому главное — не смешивать классы и соблюдать меры предосторожности.

Тэги: школы, детсады, новогодние праздники

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