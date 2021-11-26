В Грязовецком районе суд арестовал сына Андрея Тарасова

26.11.2021 [Происшествия]

В Грязовецком районе суд вынес постановление об аресте 26-летнего сына Андрея Тарасова. Он подозревается в том, что в сентябре 2021 года незаконно сбыл отцу 14 спортивно-охотничьих патронов для ружья.

«По словам подозреваемого, он не предполагал, что за приобретение патронов предусмотрена уголовная ответственность, написал явку с повинной, от следствия и суда скрываться не намерен», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

С учётом отрицательной характеристики личности и имеющихся у него непогашенных судимостей, суд принял решение об аресте мужчины на срок по 24 января 2021 года.

Как NewsVO сообщал ранее, 54-летний Андрей Тарасов подозревается в убийстве и покушении на двойное убийство. Оба инцидента произошли в посёлке Вохтога 28 сентября. Жертвой убийства стала 41-летняя мать троих детей, которая косила траву около дома. Чуть позже Тарасов пришёл домой к сыну и выстрелил в него в упор, ранив в руку. Как заявил подозреваемый следователям, — «Сына я шёл умышленно убивать».

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Тэги: боеприпасы, убийство

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