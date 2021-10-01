«Сына я шёл умышленно убивать»: суд арестовал подозреваемого в убийстве Андрея Тарасова

В Грязовецком районе суд вынес постановление о заключении под стражу 54-летнего Андрея Тарасова, подозреваемого в убийстве и покушении на двойное убийство в посёлке Вохтога.

Как newsVO сообщал ранее, жертвой убийства стала 41-летняя мать троих детей, которая косила траву около дома. Тело погибшей с огнестрельным ранением в голову обнаружили 28 сентября. Чуть позже поступило сообщение еще об одном огнестрельном ранении. В своем доме был ранен в руку 26-летний молодой человек. Потерпевший пояснил, что к нему пришел с ружьем отец и выстрелил в упор. Мужчине была оказана медицинская помощь. Как заявил подозреваемый следователям, — «Сына я шёл умышленно убивать».

После выстрела в сына подозреваемый попытался выстрелить в ещё одного пострадавшего Б., но не смог из-за технической неисправности оружия.

«Суд принял во внимание, что Тарасов подозревается в совершении двух особо тяжких преступлений против личности, ранее судим за совершение аналогичных преступлений и имеет непогашенную судимость за причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предмета, используемого в качестве оружия, ему известны данные потерпевших по делу», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Мера пресечения избрана подозреваемому по 27 ноября 2021 года включительно. Постановление может быть обжаловано.