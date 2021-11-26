Вологодские баскетболистки вышли в финал первенства России среди юниорок

На протяжении пяти дней сильнейшего финалиста первенства России выявляли команды из Вологодской, Новгородской и Ростовской областей, Краснодарского края, так же Республик Калерия и Коми.

Вологодская команда СШОР «Витязь» заняла первое место в группе, одержав пять побед из пяти. Самый крупный счёт был зафиксирован в матче против новгородских баскетболисток — 110:28. Самая упорная игра у «Витязя» получилась с соперницами из республики Коми, матч завершился со счётом 46:42.

Беспроигрышная серия из пяти игр в Вологде гарантировала вологжанкам путевку в финал, который пройдет в Москве. Там им предстоит побороться с сильнейшими командами за звание лучшей в стране.