Вологодские баскетболистки вышли в финал первенства России среди юниорок

26.11.2021 [Спорт]

На протяжении пяти дней сильнейшего финалиста первенства России выявляли команды из Вологодской, Новгородской и Ростовской областей, Краснодарского края, так же Республик Калерия и Коми.

Вологодская команда СШОР «Витязь» заняла первое место в группе, одержав пять побед из пяти. Самый крупный счёт был зафиксирован в матче против новгородских баскетболисток — 110:28. Самая упорная игра у «Витязя» получилась с соперницами из республики Коми, матч завершился со счётом 46:42.

Беспроигрышная серия из пяти игр в Вологде гарантировала вологжанкам путевку в финал, который пройдет в Москве. Там им предстоит побороться с сильнейшими командами за звание лучшей в стране.

Тэги: баскетбол, Витязь

ТОП НЕДЕЛИ

Мост не для жизни: жители Вологды выступают против строительства Флотского моста
«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 
Изменится схема движения на перекрёстке Пошехонское шоссе-Петина в Вологде
Противники вакцинации устроили драку в Законодательном собрании Вологодской области
Администрация Великоустюгского района заключила контракт на покупку «Тойоты Камри» за 2,9 млн рублей
В Череповце ребенок застрял в грязи на стройке и не мог самостоятельно выбраться
В Череповце внедорожник «Мицубиси» пробил ограждение Октябрьского моста
В Вологде изменят правила парковки на улице Мира
30 сотрудников Вологодского драмтеатра подписали жалобу в прокуратуру. Они против принуждения к вакцинации
Мошенники выманили у жительницы Череповца 118 тысяч рублей под предлогом инвестирования

Похожие новости

«Чеваката» вырвала победу у московского клуба МБА с перевесом в одно очко

В целом "пчелки" в очередном туре чемпионата России по баскетболу обменялись победами с москвичками

508
0

Баскетболистки «Чевакаты» укрепились на первом месте в турнирной таблице

Вологжанки одержали две победы над новочеркасским «Платовом» в 6 туре Суперлиги 1

559
0

«Чеваката» возглавила турнирную таблицу чемпионата России по баскетболу Суперлиги 1

В свой актив вологжанки добавили две победы над ивановской «Энергией»

861
0

«Вологда-Чеваката» упустила возможность возглавить турнирную таблицу чемпионата России по баскетболу

Противостояние с курским «Динамо-Фарм» завершилось с общим счетом 1:1  
 

813
0

«Чеваката» разделила очки с казанской «Казаночкой»

Вологжанки отдали соперницам одну игру в рамках третьего тура Чемпионата России по баскетболу среди команды Суперлиги 1

529
0

«Чеваката» разгромила казанских соперниц

Встреча «пчелок» с командой «Казаночка» прошла на вологодском паркете

1346
0

«Вологда-Чеваката» возглавила турнирную таблицу первенства России по баскетболу среди команд Суперлиги 1

Вологжанки одержали четыре победы в четырех матчах

928
0

Баскетбольный клуб «Вологда-Чеваката» принял решение отказаться от абонементов на этот сезон

Как сообщается в группе в ВКонтакте баскетбольного клуба, это связано с заболеваемостью COVID

1429
0

«Вологда-Чеваката» начала новый сезон чемпионата России по баскетболу с двух побед

Вологжанки дважды разгромили «Спарту энд К 2» из подмосковного города Видное

1370
0

7 площадок для уличного баскетбола появились на стадионе «Локомотив» в Вологде

Они построены на средства вологодских бизнесменов, которые пожелали остаться неизвестными

1444
0

Игрок национальной сборной Беларуси по баскетболу Арина Мосько пополнила состав «Вологды-Чевакаты»

Для 22-летней атакующей защитницы вологодская команда станет вторым клубом в России

961
0

«Вологда-Чеваката» надеется на возвращение в премьер-лигу

Об этом на недавней встрече с болельщиками говорила директор клуба Валентина Черепанова

1625
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Грязовецком районе суд арестовал сына Андрея Тарасова
Вологодские баскетболистки вышли в финал первенства России среди юниорок
Вологда простится с заслуженным учителем РФ Светланой Груздевой
В Череповце двое иностранцев подозреваются в краже 26 килограммов меди
В Вологде жители через суд остановили реконструкцию пристройки своего дома, которую считают незаконной
За неделю коллективный иммунитет в Вологодской области увеличился на 1,3%
Вологодским матерям вручили награды
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

4191
0
26.11.2021 [БлогоVO]

Вологда. Поликлиника № 2 пятница 9 утра. Записи к терапевтам нет, записывают на 2 недели вперед

184
0
23.11.2021 [Обзор Прессы]

«Рыли носом дно — никаких следов». Курдин — о том, почему «Курск» не мог погибнуть от столкновения с иностранцами

1706
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика