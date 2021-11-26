В Череповце двое иностранцев подозреваются в краже 26 килограммов меди

26.11.2021 [Происшествия]

В Череповце полицейские задержали подозреваемых в краже 26 килограммов  медного кабеля с территории местного промышленного предприятия.

О происшествии заявил представитель организации. Он рассказал, что двое подозрительных мужчин положили что-то под забор промзоны и попытались покинуть территорию. Их остановила служба охраны. Задержанными оказались 34-летний и 37-летний иностранные граждане — работники предприятия.

«С целью дополнительного заработка, мужчины сложили кабель в 4 мусорных мешка и положили к себе в рюкзаки. По окончанию смены, подельники, направляясь к проходной, заметили между двумя гаражами забор, под который положили мешки с кабелем. После выхода с территории завода иностранцы планировали забрать имущество с другой стороны, но были остановлены охраной», — сообщает пресс-служба городского отдела УМВД РФ.

Так как задержанные являются гражданами иностранного государства, суд заключил их под стражу сроком на период предварительного следствия. Возбуждено уголовное дело.

Тэги: кража, предприятия, промышленность, иностранцы
фото отдела УМВД РФ по Череповцу

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