В Вологде жители через суд остановили реконструкцию пристройки своего дома, которую считают незаконной

26.11.2021 [Общество]

В Вологде жители Дальней 32 через суд остановили реконструкцию пристройки своего дома. Пристройка попала в частные руки и собственник теперь увеличивает ее площадь, принося неудобства жильцам. У некоторых в итоге стены выросли прямо под окнами, закрывая солнечный свет.

Ранее NewsVO сообщал, что жители многоэтажки на Дальней, 32 в Вологде год назад обнаружили, что под их окнами началась реконструкция старой пристройки к дому. С 1997 года она является объектом незавершенного строительства. Шум от работ, отсутствие диалога, непонимание, что происходит на участке, который относится к дому, — все это вынудило людей обратиться к мэру города. Реконструкция, по их словам, затрагивает общедомовую территорию. За год председателю ТСЖ дома удалось выяснить, что человеку, который занялся переделкой пристройки, принадлежит только ее один квадратный метр. На каком основании мужчина ведет работы? Сам он говорит, что все согласовано с администрацией и необходимые разрешения на работы есть, причем владеет он всей пристройкой целиком. Правда жильцы говорят, что так и не увидели от него соответствующих документов. 

Депутат городской думы Максим Выдров, который помогает жителям решить проблему, говорит, что пока они вместе жителями получали отписки от тех, кто призван помогать решать проблемы, в трех метрах от окна одной из квартир выросла стена.

«Интересно, как бы себя чувствовали эти помощники, если бы однажды утром перед их окном на расстоянии вытянутой руки появились серые кирпичи?! На одной из встреч с жителями мы решили, что если помощь не придет, придется обращаться в суд. Дмитрий, председатель ТСЖ „Дальняя, 32“, так и сделал. Это принесло свои плоды», — говорит он. 

Суд, приняв иск к рассмотрению, применил обеспечительные меры: запретил Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области совершать любые регистрационные действия с нежилым помещением. Собственнику предписано приостановить производство строительных работ.

Тэги: перестройка
Фото: Максим Выдров

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