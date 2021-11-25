В Великоустюгском районе не будут менять место будущего полигона, несмотря на протесты жителей

Власти Великоустюгского района не хотят менять место под строительство будущего мусороперерабатывающего комплекса. Уже полтора месяца жители деревни Горбачево и других населенных пунктов добиваются от чиновников пересмотра расположения комплекса.

Ранее NewsVo рассказывал, что под Великим Устюгом рядом с деревней Горбачево в ближайшие годы собираются строить полигон для твёрдых бытовых отходов, который в три раза превышает мощность ныне существующего полигона. Местные жители выступают против строительства комплекса в этом месте. Они уверены, что будущая свалка навредит экологии и ухудшит качество их жизни. Протестующие настаивают, чтобы власти сначала предусмотрели сортировку отходов, а потом уже планировали строить свалку, а также нашли

Протестующие жители решили обратиться с данной проблемой к губернатору Вологодской области Олегу Кувшинникову. 25 ноября на прямой линии главы региона Людмила Хромцова спросила губернатора, не будет ли данный проект таким же провальным, как Вологодская ягода, как аэропорт в Великом Устюге.

«Все заявленные обещания будут ли выполнены в полной мере и не превратится ли комплекс в банальную свалку или полигон с отходами, что приведет к экологической катастрофе?», — спросила женщина.

На что губернатор ответил, что сейчас разработана и находится на утверждении новая территориальная схема обращения с отходами.

«В рамках этой территориальной схемы мы будем эксплуатировать существующие полигоны твердых бытовых отходов во всех муниципальных образованиях по мере их заполнения. Но, к сожалению, в Великоустюгском муниципальном районе сертифицированного, незаполненного, свободного полигона ТБО вообще нет. И поэтому сейчас мусор складируется на неприспособленных площадках, что грубо нарушает экологические нормы и правила. Именно поэтому было принято решение выделить областные деньги на строительство этого суперсовременного полигона с глубокой переработкой поступающего мусора для Великого Устюга. Но построить его надо с соблюдением всех санитарных экологических норм, включая оценку воздействия на окружающую среду», — пояснил Олег Кувшинников.

Во время прямой линии он передал слово Александру Кузьмину — главе Великоустюгского района. Который заверил устюжан, что рядом с их домами будет не свалка, а современный мусороперерабатывающий комплекс.

«По решению Великоустюгского районного суда было принято решение обязать администрацию Великоустюгского района строить полигон. Но было разработано техническое задание по определению подрядной организации, по разработке, изысканию, по проведению общественных обсуждений, по проведению главной государственной экспертизы, главной экологической экспертизы, мусороперерабатывающего комплекса. Не полигона, а мусороперерабатывающего комплекса, который включает в себя сортировку, переработку и утилизацию. Сортировка и переработка будет проводится по всем высокотехнологическим нормам и правилам, которые на сегодняшний день применяются в данных комплексах», — заверил жительницу района и губернатора Александр Кузьмин.

Он уточнил, что тот материал, который будет перерабатываться на площадке компостирования, будет использоваться на утилизации этого остатка.

«Это 50% всего ТКО, которое будет поступать на территорию мусороперерабатывающего комплекса для утилизации на полях с фильтрозащитным экраном. Там будут организованы водоотводные трубы. Грунтовые и сточные воды будут уходит в систему очистки. В хорошие современные очистные сооружения. Остаток будет перемешиваться с грунтом и с помощью компоста захоронятся на полях с ветрозащитным экраном. Этот компост будет использоваться для рекультивации полигонов.

Глава района согласился, что жителей очень волнует вопрос по подбору земельного участка.

«Не каждый житель хотел бы видеть рядом со своим населенным пунктом данный перерабатывающий комплекс. Но мы на презентации показываем на сколько высокотехнологическое будет производство без нарушений экологических и санитарных норм», — сказал Александр Кузьмин.

Он заявил, что на одной из встреч было принято решение о создании рабочей группы для контроля всех работ по созданию комплекса.