Госэкспертиза выдала положительное заключение по ремонту улица Гагарина в Вологде

Власти Вологды получили положительное заключение госэкспертизы по ремонту улицы Гагарина в Вологде.

Участок улицы Гагарина в Вологде от Окружного шоссе в сторону садоводческих товариществ «Керамик» и «Рябинушка» давно вызывает нарекания со стороны вологжан. По грунтовой дороге отказываются ездить как пассажирские автопредприятия, так и такси. По словам таксистов, дорога такого качества, что на ней можно запросто «убить подвеску» автомобиля.

Мэр Вологды Сергей Воропанов также признавался, что вопрос с ремонтом этого участка улицы Гагарина был одним из самых частых во время прямых эфиров и в личных сообщениях.

«Получили положительное заключение госэкспертизы по ремонту улицы Гагарина. Готовим документы для конкурса по выбору подрядчику», — написал сегодня на своей страничке Сергей Воропанов.

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